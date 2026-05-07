Obras: Mientras la red vial rural se destruye, Municipalidad de 9 de Julio se ocupa, si de reparar colectoras de la ruta nacional 5

La secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 9 de Julio informo que continúa desarrollando tareas de reconstrucción y mejora sobre la colectora de la Ruta Nacional 5, en ambas manos de circulación, tal como se puede observar en imágenes difundidas a la prensa local.

Según se desprende de la gacetilla enviada, los trabajos comprenden tareas de nivelación, acondicionamiento y reconstrucción de sectores deteriorados, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad vial a quienes utilizan diariamente este importante acceso.



Desde el área se informó que las intervenciones continuarán en los próximos días, avanzando de manera progresiva sobre distintos tramos, por lo que se solicita circular con precaución en los sectores donde se encuentre trabajando maquinaria y personal municipal.

Es de resaltar que dichas colectoras, en especial la mano donde se radican talleres, galpones de distribución, concesionarias de maquinarias agrícolas, inclusive un mayorista, que es la de mayor transito, no tan así la otra mano, pero no viene mal una repasada.

Sin embargo se observa que el trabajo no es el adecuado, no hay un correcto abovedado que permita en caso de lluvia escurrir rápidamente el agua. Asi como esta el trabajo es muy posible que el trabajo realizado quede destruido en muy pocas horas, ya que el agua se acumula en el lugar.

La Ruralidad deberá esperar

Mientras tanto la ruralidad le viene solicitando al municipio local un plan de acción por los caminos rurales del distrito, esto parece no ser de importancia. El área rural deberá esperar. Un claro ejemplo fue esta semana cuando el equipo de Emergencia Vial que trabaja en zona de El Chajá, 12 de Octubre y Bacacay, requería de combustible, unos 600 litros que se usan diariamente con todas las maquinas en funcionamiento, apenas le fue entregado por parte del ente municipal, 100 litros de gas oil.