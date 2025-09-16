LA Matanza: un hombre acusado de robo fue atado y arrastrado por un automóvil

Vecinos confundieron a un hombre con un supuesto ladrón que intentó robarle a una mujer, lo ataron a un auto y lo arrastraron en la localidad bonaerense de San Justo.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue reducida en la intersección de las calles Charrúa y Montañeses, partido de La Matanza.

Los vecinos luego le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron en el pavimento para dar la vuelta manzana.

“¡Pará, cortala ya amigo!”, exclama el hombre mientras es filmado por los testigos que manifiestan su sorpresa por la situación.

En su declaración, el acusado afirmó que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un hecho ilícito, motivo por el que decidieron atarlo a un vehículo y arrastrarlo. “Se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios”, precisaron las fuentes.