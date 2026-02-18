La Intendente Gentile recorrió el basural: Denuncia, sospecha de incendio y gestiones ante PBA

La Jefa Comunal de 9 de Julio recibió a El Regional Digital en el basural de la ciudad, que en los últimos días producto de un incendio, volvió a recibir cuestionamientos, en especial por el humo que se vuelca sobre el ejido urbano, cuando el viento viene del sector noreste o este. Gentile se mostro amplia en abordar varios temas, con especial énfasis gestiones que se realizan para dar una respuesta a los requerimientos de los vecinos.

Gentile aseguro a El Regional Digital que ya el dia miércoles 11 junto a un funcionario del área, recorrieron el lugar por un trabajo de reordenamiento, el día jueves 12, el mismo funcionario volvió a visitar el área y tres horas mas tardes tanto el personal de la Plata de Reciclaje como el centro de monitoreo, alertaron de un incendio de magnitud, como ya exhibió este Portal.

Este martes 17, la Intendente Gentile se hizo presente en el lugar, dialogo con el personal municipal, recorrió el lugar y luego en un vehículo oficial, se dirigió a otra zona del basural para ver el trabajo y comprobar el cuadro de situación.

Mientras una retro removía basura y Bomberos aplicaba chorros de agua, Gentile delineo que todos estos días el personal municipal estuvo trabajando, con los cuidados pertinentes que esto demanda. Dijo que hay zonas muy difíciles de acceder, en especial la zona de la fosa. En tanto que se adelanto en estos días ha estado dialogando con funcionarios de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y comprometieron su visita al lugar y avanzar en respuestas.

La intendente sostuvo que esta situación que vive la ciudad de 9 de Julio también se observa en otros distritos de la provincia. Hay casos donde se ha avanzado en el ordenamiento o cierre del basural, dijo y queremos ir en eso, aseguro.

Consultada sobre un mensaje a la comunidad y el malestar que ha generado, en especial el humo sobre la ciudad, manifestó «es la membrana, son los recursos, es una logística deponer un relleno sanitario, lo que indudablemente no es sencillo, sino ya todos los municipios estaríamos hablando de un relleno sanitario y en la provincia son contados con los dedos de las manos.

Gentile subrayo ante la consulta de El Regional Digital, que se sigue gestionando para de una buena vez por todas esto tenga un fin.

Por ultimo agradecio a todo el cuerpo de Bomberos voluntarios y el Personal Municipal que se dispuso de manera permanente para afrontar esta situación durante estos días.