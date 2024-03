La Intendente Gentile dejara abierto este viernes el 41º ejercicio del Concejo Deliberante de 9 de Julio

En la noche de hoy viernes las 20 horas, habrá de dejarse abierto el 41º período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, donde la Intendente municipal Dra. María José Gentile, será la única oradora y donde dejara su mensaje a la asamblea legislativa y vecinos del distrito.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Concejal Julio Bordone, celebro este acto de la democracia, ya es el número 41 de esta etapa democrática iniciada en 1983, recordó.

Bordone, en dialogo con el programa radial «Acontecer Rural por FM 102,7 Radio Amanecer que invitaron, a ex intendentes, ex concejales, ex legisladores, a representantes de instituciones, y también esta abierto a la comunidad, quienes junto a los actuales concejales, podrán tomar nota del discurso de la Dra. María José Gentile, resumió.

“Seguramente los ejes de la alocución de María José Gentile girarán en torno a la situación actual a nivel local, provincial y nacional, poniendo sobre el tapete esta difícil y compleja realidad que todos estamos viviendo”, comento Bordone.

En tanto que una vez abiertas las sesiones ordinarias, informo que comienzan a desarrollarse las habituales reuniones de comisiones, y las sesiones serán los segundo y cuarto jueves de cada mes.