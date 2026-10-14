La inflación fue del 1,9% en septiembre y acumula 23,6% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una suba del 1,9% respecto de agosto, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por segundo mes consecutivo el índice se mantuvo por debajo del 2%: 1,7% en agosto y 1,9% ahora, y después del 2,1% de julio. En junio también había sido de 1,9%, junto con el 1,7%, los números más bajos de los últimos doce meses.

La división que registró el mayor incremento mensual fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un alza del 3,1% . En segundo lugar se ubicó “Educación”, con una suba del 3%, de acuerdo con el informe oficial.

Entre los rubros que componen el índice, “Comunicación” presentó un aumento del 2,5%, mientras que “Salud” registró una variación del 2,4%. “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió un 2% en septiembre, en tanto que “Recreación y cultura” avanzó 1,9%.

Por debajo del nivel general se ubicaron “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, con un incremento del 1,6%; “Transporte”, 1,5%; y “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 1,4%. Las menores variaciones correspondieron a “Prendas de vestir y calzado”, con 1,4%, y “Restaurantes y hoteles, 1,1%.

Al analizar el comportamiento de los precios según las categorías del IPC, el Indec informó que los productos y servicios estacionales aumentaron 2,9% durante septiembre. Los precios regulados subieron 2,3%, mientras que el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, registró una variación de 1,7%.

En la clasificación por tipo de producto, los bienes aumentaron un 1,7% en comparación con agosto, mientras que los servicios registraron una suba del 2,4%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los bienes avanzaron un 20,4% y los servicios, un 30,2%.

En la comparación interanual, los precios de la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” acumularon un incremento del 49,1%. También se destacaron “Educación”, con un alza del 39,9%; “Comunicación”, con el 37,3%; y “Transporte”, con el 36,2%. En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” registró una suba del 35,1% respecto de septiembre de 2025.

Por regiones, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron una inflación mensual del 2%, por encima del promedio nacional del 1,9%. Cuyo y el Noroeste tuvieron una variación del 1,9%, mientras que el Noreste anotó un 1,7% y la Patagonia presentó el menor incremento, con un 1,4%. En el acumulado anual, la región Noreste encabezó las subas, con un 26,6%, seguida por el Noroeste, con un 24,6%.