La Gestión Empresarial tendrá su propia agenda en el Congreso Aapresid

Por el modo en que se ha diversificado y complejizado el negocio agropecuario, los productores se enfrentan a desafíos financieros, económicos y de gestión empresarial tan relevantes como las decisiones de manejo técnico agronómico.

Para brindar respuestas a los interrogantes que abre este contexto, la edición 2026 del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro incorporará a la “Gestión Empresarial” como nuevo eje, una decisión que se verá plasmada en una agenda exclusiva dentro del evento celebrado del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

“En un escenario con grandes cambios, en el que aflora un negocio real de bajos márgenes, entendemos que es necesario acercar a los productores y a los asesores herramientas vinculadas a la gestión empresarial. Buscamos servir de complemento a la sostenibilidad del negocio desde el punto de vista de lo financiero”, afirmó Maximiliano Bordas, socio de la Comisión Directiva de Aapresid y miembro del equipo del Congreso, quien adelantó los detalles de este nuevo eje temático.

Una agenda creada colectivamente

En los hechos, la toma de decisiones económicas es una temática que sobrevuela cada edición del Congreso Aapresid, pero la centralidad que adquirió durante el último tiempo torna muy necesaria la creación de un espacio propio dentro del evento.

En ese sentido, para delimitar los contenidos, paneles y problemáticas que abordará “Gestión Empresarial”, Aapresid trabajó en conjunto con voceros y especialistas destacados del sector. “Este eje fue co-creado con representantes de bancos, aseguradoras, entidades financieras y direcciones de empresas. Juntos definimos los temas que consideramos más importantes”, afirmó Bordas.

La agenda incluye paneles que se detienen en las formas de financiamiento, la toma de decisiones contables, la inversión, la gestión de las organizaciones y la creación de equipos de trabajo, y que se extenderán durante los 3 días del encuentro:

¿Cómo conocer la rentabilidad de mi empresa?

– Mariano Echegaray (Echegaray Ferrer Estudio Agropecuario)

– David Miazzo (Consultora DATA Miazzo)

De la cosecha a la financiación

– Cristhian Alemán (Banco Nación)

– Juan Martín Ocampo (Banco Macro)

– Nicolás Low (Banco Santander)

– Hernán Busch (Banco Galicia)

– Juan Pedro Gazzotti (Banco BBVA)

Del campo a la mesa familiar: más de 150 años de historia

– José Berretta (Garciarena S.A)

– Ignacio Garciarena (Barbechando)

– Ana Garciarena (Garciarena S.A)

El agro se construye en equipos

– Mariana Giacobbe (Transformación Cultural)

Nuevas herramientas financieras

– José Lentini Ordoqui (AVAL Rural)

– Adrian Tarallo (Tarallo)

– Christian Garciandia (Fyo Capital)

– Pablo Perretta (ACA Valores)

– Eleonora Pollo (Garantizar)

Expectativas elevadas

Con la agenda ya confirmada, y a días de que el nuevo eje de “Gestión Empresarial” debute en el Congreso Aapresid, Bordas aseguró que hay “muchas expectativas” por cada uno de los paneles y celebró la importancia que tiene esta propuesta para la asociación.

“Esto surge como respuesta a la demanda que detectamos desde los socios de Aapresid y los productores en general, y es algo muy nuevo para la entidad. Nosotros siempre nos hemos regido por un perfil técnico y ahora le agregamos esta nueva capa que es muy valiosa”, sostuvo.

Asimismo, también destacó cómo esta propuesta dialoga con los orígenes de esta organización que hoy nuclea a decenas de productores y especialistas. “Aapresid siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de lo que pasa. Hace 30 años atrás éramos unos locos que cambiamos la manera de producir y en ese cambio de paradigma mostramos que nos adaptamos muy bien a los tiempos que corren”, concluyó.