Perspectiva climática para los próximos días: Foco de lluvia en el centro y este del área agricola

Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva se completará el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando fuertes tormentas cordilleranas sobre el sudoeste, precipitaciones de variada intensidad con focos de aportes abundantes sobre el este del área agrícola, y registros modestos sobre la mayor parte del resto del área agrícola del Cono Sur.

El informe climático difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, detalla que «junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en el extremo oeste del área agrícola, mientras el sur y el centro experimentarán heladas localizadas, y el norte no será alcanzado por el proceso».

A continuación, retornarán los vientos del norte, provocando temperaturas máximas muy sobre lo normal en el norte del área agrícola, algo sobre lo normal, en el centro y bajo lo normal, en el sur.