La Ganadería dijo lo suyo en el Congreso CREA: Desde el IPCVA compartieron en que se trabaja en el mercado interno y externo

El marco del Congreso Nacional CREA 2025, la ganadería tuvo una importante participación donde su voz fue expuesta. Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), compartieron el presente, y lo próximo por venir para el ganado vacuno de Argentina.

En dialogo con El Regional Digital, Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA, grafico en dialogo con El Regional Digital, como digo siempre, debemos evangelizar, seguir tratando de difundir el mensaje a todos aquellos aportantes del Instituto de lo que hacemos, tanto en mercado interno, investigación, desarrollo, mercado externo, que hay un sinfín de actividades que se hacen a lo largo de todo el año y ya planificando el año que viene», de eso se trato su exposición en el congreso, ante mas de 300 productores CREA.

Como parte de la promoción interna, comento que se viene del reciente Sunset Ganadero dirigido a jóvenes en Rio Cuarto, ante mas de 300 jóvenes, lo porvenir, este miércoles 25 de septiembre en Paso de Los Libres, Corrientes se desarrollara una jornada a campo, en el Establecimiento El Lucero. Ademas otras jornadas con Jovenes y a campo en Chaco y en la provincia de Buenos Aires.

Sin desatender lo interno, el otro foco, el mercado externo, explico que se tiene que seguir abordando el tema de la salvaguardia en China, es algo que se tiene que definir hacia fines de noviembre. Tenemos que participar de algunas reuniones para ver cómo va a salir la resolución de esto por parte del gobierno chino. A ello hay que desbloquear el negocio de menudencias en China y sumar otros mercados», dijo.

En Alemania también en lo que refiere a deforestación, y vamos a ir en próximos días a explicar todo lo que se esta haciendo.

Por el lado de la participación de ferias de alimentos, lo que viene es estar en Anuga, Alemania y la Sial en China, informo