La ganadería argentina tiene una oportunidad para crecer en el mercado internacional, pero aprovecharla requiere algo más que producir animales pesados y mejorar la calidad de la carne. La sanidad, la trazabilidad, el financiamiento y la posibilidad de valorizar cada corte de la media res serán determinantes para el futuro del negocio. En ese escenario, la apertura de nuevos destinos para los subproductos puede resultar tan importante como conquistar los mercados más exigentes.

«Si se abre la menudencia para China es mejor noticia que Japón«, planteó el médico veterinario y asesor de empresas Rodolfo Acerbi durante el panel «La revolución de los feedlots y una sola salud: lo que pide el mercado», realizado en el 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La discusión reunió también a Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot; Carlos Bonetto, del feedlot Los Aromos; y Alessandro Radici, de Servigan.

Acerbi explicó que la rentabilidad de la industria frigorífica depende de una integración eficiente de toda la media res. Apenas entre el 8% y el 10% de los cortes de un novillo destinado a cuotas de alto valor se comercializa en Europa, mientras que el resto debe encontrar destinos capaces de reconocer mejores precios. En ese esquema, la apertura de China para las menudencias representaría una oportunidad significativa para toda la cadena.

El especialista también puso el foco en la previsibilidad sanitaria y defendió la importancia de sostener la vacunación contra la fiebre aftosa. «La sanidad genera certidumbre», afirmó, al señalar que abandonar la vacunación no garantiza una mayor apertura comercial y exige contar con sistemas de prevención y respuesta que implican costos elevados.

Para Acerbi, el desafío pasa por consolidar la trazabilidad individual mediante caravanas electrónicas y mantener un Senasa sólido, con capacidad de vigilancia y control.

Más kilos y mejores mercados

La demanda internacional también está modificando el trabajo dentro de los establecimientos de engorde a corral. Radici explicó que los compradores buscan animales cada vez más pesados, con mejores características de calidad y marmoreo.

El cambio se refleja en los pesos de faena. Mientras que en 2018 y 2019 los novillos destinados a exportación rondaban los 420 a 430 kilos en pie, actualmente algunos clientes trabajan con animales que superan los 530 o 540 kilos.

Esta transformación exige adaptar las dietas, incorporar etapas de recría y prolongar los períodos de engorde. Para Radici, el sector tiene condiciones para responder a esas demandas, aunque enfrenta dificultades para financiar inversiones.

«La gran diferencia con ellos y con otros países vecinos no es el conocimiento, sino la disponibilidad de crédito y capital para infraestructura», señaló al comparar la situación argentina con la de otros países productores.

Bonetto coincidió en que los feedlots argentinos alcanzaron un buen nivel tecnológico y de manejo, aunque la falta de crédito limita las posibilidades de equipamiento y expansión.

Con casi 38 años de trayectoria en el engorde a corral y un establecimiento con capacidad para 20.000 cabezas, el empresario se mostró optimista sobre las perspectivas de la actividad. «Creo que estamos en el lugar justo y en el momento justo de la historia», afirmó.

También destacó que el desafío de los próximos años será formar, consolidar y retener equipos de trabajo calificados para acompañar el crecimiento del sector.

Trazabilidad, eficiencia y previsibilidad

Desde la Cámara Argentina de Feedlot, Storni sostuvo que la Argentina tiene una oportunidad para agregar valor a su producción agrícola mediante la transformación de granos en proteína animal de calidad.

Sin embargo, advirtió que los mercados internacionales plantean exigencias cada vez mayores en materia de sustentabilidad, inocuidad y trazabilidad. En ese sentido, consideró que la identificación electrónica individual y los nuevos registros sanitarios representan avances importantes para fortalecer la competitividad. «Hoy la rentabilidad depende de la eficiencia interna y de la capacidad de asegurar inocuidad y calidad en mercados exigentes«, remarcó.

Storni también planteó la necesidad de adaptar progresivamente el mercado interno hacia animales de mayor peso y mejorar la integración de la cadena, utilizando información para tomar decisiones productivas y comerciales.

El futuro de los feedlots, coincidieron los especialistas, dependerá de combinar tecnología, sanidad y gestión con condiciones que permitan sostener las inversiones. «Si mantenemos continuidad regulatoria sin cierres de exportación y señales claras de precio, el camino es sumamente prometedor», concluyó Radici, al sintetizar las expectativas de un sector que busca aprovechar la demanda mundial y consolidar su crecimiento.