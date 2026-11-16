Desde la Secretaria Privada del Ejecutivo Municipal informaron que este jueves 19 del corriente, habrá de desarrollarse en nuestra ciudad, la Semana Global del Emprendimiento, un espacio al que catalogaron de coworking y networking, una iniciativa pensada para toda la comunidad, que busca fomentar el encuentro, el intercambio de experiencias y el acompañamiento a emprendedores locales. Será en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 11:00 horas y contará con un espacio de networking que reunirá a emprendedores locales y empresas, con el objetivo de compartir experiencias, generar vínculos y coordinar mentorías y tutorías de acompañamiento.

Durante el encuentro se abordarán distintas problemáticas y desafíos que surgen a la hora de emprender, promoviendo la construcción de herramientas y redes de colaboración que contribuyan al desarrollo de nuevos proyectos y al crecimiento de los emprendimientos existentes.

El espacio de coworking estará disponible para ser utilizado por toda la comunidad, buscando convertirse en un ámbito de trabajo, encuentro, capacitación e intercambio.

OTRAS PROPUESTAS DE LA SEMANA

Como parte de las actividades previstas, este martes 17 de noviembre se desarrollará una jornada de talleres creativos y de reutilización:

9:00 hs. – Espacio Creativo: tejido de totora. Los participantes deberán traer agujas de crochet.

Espacio Creativo: tejido de totora. Los participantes deberán traer agujas de crochet. 9:00 y 10:30 hs. – Taller de Reutilización Textil / confección de posafuentes y colgantes.

Taller de Reutilización Textil confección de posafuentes y colgantes. 9:00 y 10:30 hs. – Taller de Reutilización de Yerba / creación de macetas y cuencos.

Los materiales necesarios para la realización de los talleres serán provistos por la organización.

Con estas propuestas, la Municipalidad continúa promoviendo el espíritu emprendedor, la innovación, la creatividad y la generación de oportunidades, generando los espacios de encuentro y acompañamiento para toda la comunidad.