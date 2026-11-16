Un hecho de violencia ocurrido durante el fin de semana en Bolívar tuvo como víctima a un adolescente de 16 años, que recibió una puñalada cuando se encontraba en el Centro Cívico y debió ser trasladado al Hospital Miguel Capredoni, donde fue operado.

Conforme publico el medio bolivarense Presente, el episodio ocurrió el último sábado en la zona céntrica de la ciudad y el joven ingresó al centro de salud con heridas de consideración. El presunto agresor es un joven de 18 años que actualmente se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo con el testimonio aportado por una familiar del joven, la herida habría comprometido órganos internos, ya que la puñalada le habría perforado el estómago y un pulmón. El adolescente víctima de la agresión permanece internado y asistido con una serie de drenajes por las lesiones sufridas en la zona abdominal.

El joven que fue agredido realizó la correspondiente declaración y en ese marco, el acusado de haberlo atacado con un elemento cortopunzante fue aprehendido por pedido de la Fiscalía Nº 15. Luego de que la caratula considerara las lesiones como leves, el señalado como autor del hecho recuperó su libertad.