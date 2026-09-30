La fertilización nitrogenada mejora el desempeño del sorgo en suelos con restricciones

Un estudio realizado por especialistas del INTA comparó el efecto de dos fertilizantes nitrogenados de uso frecuente y demostró que el sulfato de amonio favoreció el crecimiento del cultivo y mejoró su estado nutricional bajo estas condiciones. “La elección de la fuente de nitrógeno puede desempeñar un papel importante en la respuesta del sorgo cultivado en suelos afectados por salinidad, sodicidad y alcalinidad”, afirmó Ciacci.

Los resultados mostraron que la aplicación de sulfato de amonio contribuyó a mitigar las alteraciones del aparato fotosintético provocadas por el estrés alcalino-salino-sódico. Las plantas fertilizadas con esta fuente de nitrógeno presentaron mayor contenido de clorofila y un mejor desempeño del fotosistema II, acompañado por una mayor acumulación de biomasa.

Belén Ciacci, investigadora del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV) y responsable del estudio, afirmó que “las plantas fertilizadas con sulfato de amonio presentaron un mejor estado nutricional”.

La investigación también puso en evidencia que la respuesta estuvo condicionada por el genotipo. “No todos los híbridos responden de la misma manera”, señaló Ciacci. Los materiales con mayor tolerancia al estrés alcalino-salino-sódico mostraron una respuesta más favorable a la fertilización con sulfato de amonio y, en algunos casos, alcanzaron niveles de crecimiento similares a los observados en plantas cultivadas en suelos neutros no salinos.

Este comportamiento destaca la importancia de integrar la elección del material genético con una estrategia de fertilización adecuada para mejorar el desempeño del cultivo en ambientes con restricciones edáficas.

De acuerdo con los resultados del estudio, en suelos alcalinos-salinos-sódicos el sulfato de amonio no solo constituye una fuente de nitrógeno, sino que su efecto acidificante puede favorecer la disponibilidad y absorción de determinados nutrientes. Esta estrategia podría contribuir a mejorar el manejo nutricional del sorgo en ambientes afectados por salinidad, sodicidad y alcalinidad y aportar herramientas para la producción en suelos con limitaciones para la agricultura.