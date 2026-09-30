En góndola la carne de cerdo es un 65% más barata que la vacuna

Aunque no se trata del único factor que impulsa un cambio en los hábitos de consumo de carnes rojas en Argentina, la diferencia de precios entre los cortes vacunos y porcinos son una variable cada vez más determinante para que la mesa de los argentinos siga incorporando al cerdo, que desde hace más de una década no para de crecer en consumo.

Un relevamiento de la Federación Porcina Argentina (FPA) sobre los precios de septiembre mostró que, corte por corte, la carne de cerdo mantiene una ventaja significativa frente a la vacuna, con diferencias que llegan hasta el 192% en el mostrador.

Según el informe, en las carnicerías los cortes vacunos relevados cuestan, en promedio, un 128% más que sus equivalentes de cerdo. En los hipermercados, en tanto, la brecha promedio alcanza el 95%.

La diferencia se traduce en una relación concreta para el consumidor: dependiendo del corte elegido, el mismo presupuesto permite llevar más del doble de carne porcina que vacuna para preparar platos similares.

Casi 3 kilos de carne cerdo por cada kilo de vaca

La comparación más gráfica aparece en uno de los cortes más tradicionales de la mesa argentina. En las carnicerías, el kilo de asado vacuno promedia los $ 23.000, mientras que el pechito de cerdo se ubica en $8.200.

De esta manera, por el valor de un kilo de asado se pueden comprar casi 2,8 kilos de pechito de cerdo.

La diferencia también se observa en otros cortes de consumo habitual. El bife angosto vacuno alcanza los $18.000 por kilo, frente a los $8.200 del carré con hueso o costillitas de cerdo. En este caso, la relación permite llevar unos 2,2 kilos de carne porcina por cada kilo de carne vacuna.

Para las milanesas, la brecha también resulta significativa. La nalga vacuna promedia los $25.000 por kilo, mientras que la nalga de cerdo se ubica en $10.000, una diferencia del 150%. Así, el consumidor puede comprar 2,5 kilos del corte porcino por el precio de un kilo del vacuno.

La brecha de las carnes: lomo vs solomillo

Entre los cortes relevados, la distancia más pronunciada aparece en los productos de mayor valor. El kilo de lomo vacuno alcanza los $35.000, mientras que el solomillo porcino cuesta $12.000. La diferencia llega así al 192%, la mayor registrada en el relevamiento de la FPA.

La brecha también se mantiene en otros cortes utilizados habitualmente para milanesas o preparaciones similares. La bola de lomo vacuna ronda los $22.000 contra $10.000 de la porcina, mientras que la cuadrada se ubica en $21.000 frente a $10.000 del corte de cerdo.

La brecha no se limita a las carnicerías tradicionales. En grandes cadenas de supermercados como Coto, Carrefour y Jumbo, el relevamiento de la FPA ubicó la diferencia promedio en un 95% a favor de los cortes porcinos.

En el caso del pechito de cerdo frente al asado, los precios relevados fueron de $7.800 y $17.500 por kilo, respectivamente. Es decir, por el precio de un kilo de asado se pueden comprar alrededor de 2,25 kilos de pechito de cerdo.

“Algo similar sucede con el carré y el bife angosto: $7.600 contra $17.500 por kilo. En cortes magros destinados a milanesas, la diferencia también es visible: la nalga porcina cuesta $12.000 frente a $18.000 de la vacuna, mientras que la bola de lomo se ubica en $12.000 contra $19.000 y la cuadrada en $12.000 frente a $18.500”, comenta el informe de la FPA.

En el segmento premium, nuevamente aparece una de las mayores diferencias: el solomillo porcino se comercializa a $13.000 por kilo, contra $33.000 del lomo vacuno, una brecha del 154%.

La carne porcina suma oferta

La diferencia de precios está acompañada por un cambio en la oferta disponible para los consumidores. De acuerdo con la Federación Porcina Argentina, las carnicerías incorporaron cada vez más alternativas de carne de cerdo y actualmente las milanesas porcinas forman parte de la oferta habitual.

A esto se suman la carne picada y las hamburguesas de cerdo, además de una mayor presencia de productos envasados al vacío en supermercados y nuevos canales de comercialización. El informe también señala el crecimiento de las plataformas de e-commerce y quick-commerce, con una expansión de la oferta de productos porcinos frescos y congelados.

La Federación también pone el foco en la estandarización de la producción porcina argentina. Según la entidad, los avances registrados en la cadena permiten ofrecer cortes con características más homogéneas, independientemente del punto de venta, algo que contribuye a generar previsibilidad para el consumidor.

Fuente: FPA, Infocampo y otros medios