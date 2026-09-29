Cestoball del CEF 101 de 9 de Julio se consagro Pentacampeon

En el CEF 101 de 9 de Julio explotan de felicidad. El pasado domingo 27 compitieron de una nueva fecha del Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Cestoball que se disputo en Bolívar, y el equipo de Cestoball de Primera Femenino, del CEF N°101 dirigido por el profesor Pablo Lezcano consiguió la victoria en ambos partidos y de esta manera obtuvo el PENTACAMPEONATO

El equipo nuevejuliense logro asi, su quinto torneo consecutivo y de manera invicta, esto es fruto del compromiso y dedicación de todos los dias que entrenamos y viajamos, resalto Lezcano en dialogo con El Regional Digital

El equipo estuvo integrado por:

STEFONI, LUISINA – MARTINEZ, GUILLERMINA – HERNANDEZ, LUCIA – CEPEDA, GISELA – DE PIETRO, BAIANA – LUQUIN, NATALIA – URTENECHE, BELEN – BOUFFLET, SOLEDAD – LEZCANO, CLARA – MARENNA, CANDELA – MARTINEZ, VANINA – GAILAC, ESTEFANIA – NAVARRO, SOFIA – DE PIETRO, DANESA.

DT: PABLO LEZCANO – DEL: FLORENCIA CERECEDA – PF: MARIA APERLO.

Resultados

Primera

-CEF 101 vs. Trenque Lauquen 110-34

-CEF 101 vs. Bolívar 96-53

-CEF Sub-17 vs. Bolívar 76-86

-CEF Sub-14 disputo 2 encuentros amistosos vs Trenque Lauquen y el sub-14 masculino de Bolívar.

A partir del 8 al 12 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Necochea la Liga Nacional. Nuestro representativo será 1 de los 16 mejores equipos del país.

El equipo del CEF integra la zona B junto a Ferro de Gral. Pico, Club Ciudad de CABA y Regatas de Corrientes.

En tanto este sábado 3 de octubre en el Gimnasio del CEF 101 de nuestra ciudad, se desarrollara desde la media mañana el esperado encuentro de jugadoras formativas con la participación de más de 120 nenas