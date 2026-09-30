Ganaderia Recargada: 7 de octubre, Jornada a Campo en Oncativo, Córdoba

Bajo el slogan “Ganadería recargada: cómo convertir grano a carne de manera simple, rentable y lista para el mundo”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva Jornada a Campo, esta vez en el establecimiento Don Celeste, ubicado sobre la RP E-79 km 21,3, a 21 kilómetros del centro de Oncativo, provincia de Córdoba. La actividad contará con la participación del INTA.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre de 2026, a partir de las 8 horas, e incluirá presentaciones técnicas y un “Laboratorio a cielo abierto”, con dos horas de actividades en el campo para llevar la teoría al terreno y observar los resultados en vivo.

Entre las disertaciones se abordarán temas como mercados y agregado de valor, normativa europea contra la deforestación (EUDR 1115), valorización agronómica del estiércol, trazabilidad electrónica, conservación de burlanda, pastoreo de lotes agrícolas y modelos productivos de carne y maíz bajos en carbono.

Durante la actividad a campo, los asistentes podrán profundizar en aspectos concretos del manejo productivo. Una de las paradas estará dedicada a “La importancia de un manejo integral en feedlot”, a cargo del Ing. Agr. José Sisto, especialista en nutrición bovina y asesor técnico de VS Oncativo S.A.; otra abordará “Recorriendo el corral: qué mirar y por qué”, a cargo de la Ing. Agr. Analía Echeverría, del INTA EEA Manfredi.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción previa.

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No se suspende por lluvia.