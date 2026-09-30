Ganaderia Recargada: 7 de octubre, Jornada a Campo en Oncativo, Córdoba
Bajo el slogan “Ganadería recargada: cómo convertir grano a carne de manera simple, rentable y lista para el mundo”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva Jornada a Campo, esta vez en el establecimiento Don Celeste, ubicado sobre la RP E-79 km 21,3, a 21 kilómetros del centro de Oncativo, provincia de Córdoba. La actividad contará con la participación del INTA.
El encuentro se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre de 2026, a partir de las 8 horas, e incluirá presentaciones técnicas y un “Laboratorio a cielo abierto”, con dos horas de actividades en el campo para llevar la teoría al terreno y observar los resultados en vivo.
Entre las disertaciones se abordarán temas como mercados y agregado de valor, normativa europea contra la deforestación (EUDR 1115), valorización agronómica del estiércol, trazabilidad electrónica, conservación de burlanda, pastoreo de lotes agrícolas y modelos productivos de carne y maíz bajos en carbono.
Durante la actividad a campo, los asistentes podrán profundizar en aspectos concretos del manejo productivo. Una de las paradas estará dedicada a “La importancia de un manejo integral en feedlot”, a cargo del Ing. Agr. José Sisto, especialista en nutrición bovina y asesor técnico de VS Oncativo S.A.; otra abordará “Recorriendo el corral: qué mirar y por qué”, a cargo de la Ing. Agr. Analía Echeverría, del INTA EEA Manfredi.
Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción previa.
Para inscribirse, CLICK ACÁ.
Para ver el programa completo, CLICK ACÁ
No se suspende por lluvia.
Deja un comentario