El Niño: Nación niega responsabilidades ante una eventual emergencia mientras miles de millones del Fondo Hídrico siguen en un plazo fijo

El Gobierno nacional salió a escudarse ante eventuales complicaciones con el fenómemo climático El Niño con un anuncio de un operativo preventivo pero al mismo tiempo puso la responsabilidad en las provincias y municipios al remarcar que, por ley, la Nación solo está obligado a cumplir tareas de apoyo.

El planteo fue realizado por el vocero presidencial Ravier, quien repasó las acciones que el Gobierno prepara ante un fenómeno de intensidad alta que podría generar precipitaciones por encima de lo normal durante la primavera y el verano, especialmente en la Cuenca del Plata.

El Gobierno anunció la puesta en marcha del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias. El esquema contempla sistemas de alerta y monitoreo meteorológico e hidrológico, equipos de rescate, mantenimiento de rutas nacionales y coordinación logística entre organismos.

El Fondo Hídrico, en el centro de la discusión

El problema es que la capacidad de respuesta de Nación no depende solamente de los operativos de emergencia. También está vinculada con la infraestructura preventiva, un punto en el que la ejecución nacional viene mostrando números bajos.

Entre 2024 y mayo de 2026, el Gobierno recaudó $375.400 mil millones a través del Impuesto a los Combustibles destinados a obras hídricas, pero ejecutó apenas $116.000 millones, es decir, cerca de uno de cada tres pesos disponibles.

Mientras tanto, en junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infrestructura Hidrica mantenia mas de $290.000 millones invertidos en Letras del Tesoro y otros $49.000 millones depositados.

El tema fue planteado desde la Legislatura bonaerense. A comienzos de septiembre, la diputada Silvina Vaccarezza (UCR- Cambio Federal) cuestionó el uso del Fondo Hídrico “en la timba financiera, mientras el interior bonaerense espera obras”

Según la información aportada por la legisladora, sobre un total de $354.197 millones: $303.370 millones se encuentran colocados en Letras del Tesoro Nacional; $47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez; $50.779 millones se encuentran a la vista en cuenta.

“Los datos no son una opinión. Los obtuve a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que realicé para conocer qué estaba pasando con el Fondo Hídrico. Estamos hablando de recursos que tienen un destino específico y que deberían estar trabajando para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica”, sostuvo Vaccarezza.

La situación adquiere otra dimensión frente a un fenómeno climático que el propio Gobierno anticipa como de intensidad alta. El operativo presentado por Ravier incluye monitoreo, rescate y mantenimiento de infraestructura existente, pero esconde la desinversión en obras para prevenir inundaciones.

Tramo IV del Salado, una obra clave que aún no se termina

En Buenos Aires, una de las principales obras vinculadas a la prevención de inundaciones es la ampliación de la capacidad de la Cuenca del Salado. La obra volvió a aparecer en la agenda del Gobierno nacional después de una reunión de la mesa política, pero su avance todavía está lejos del ritmo que tenía antes de la paralización.

Fuentes del ministerio de Infraestructura provincial indicaron a Infocielo que en el Tramo IV comenzaron a retomarse lentamente las etapas 2b, 2c y 2d, que habían quedado prácticamente terminadas en 2023 y permanecieron paralizadas durante más de dos años.

Según explicaron, los trabajos se reactivaron en 2026, aunque con un ritmo considerablemente menor al que tenían antes de la interrupción.

Además desde provincia advierten por los anuncios del gobierno nacional que terminan practicamente en la nada: “Lo que Bullrich prometió en 9 de julio el año pasado, nada se cumplió. Tampoco llegaron los fondos que habían prometido para Bahía Blanca” lamentaron.