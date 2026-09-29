112° Congreso Anual FAA: Productores federados reclamaron por el fin de las retenciones agrícolas

Bajo el lema “Somos voces que transforman, comenzó a desarrollarse en la ciudad de Rosario, el 112° Congreso Anual Ordinario de Federación Agraria Argentina durante los dias 29 y 30 de septiembre, donde en el acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; del intendente de Rosario, Pablo Javkin; del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. También asistieron los presidentes de CRA, Carlos Castagnani y de Coninagro, Lucas Magnano, entre otros.

Andrea Sarnari, presidente de FAA, dio la bienvenida al Congreso, señalando, “En estos días, quienes somos parte de esta entidad, nos reunimos para analizar lo que hemos hecho, y fundamentalmente para preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos hacer”, señaló y dijo: “tenemos una institución viva, visible y pujante. Todo lo institucional cobra sentido cuando construimos una agenda contemplando la realidad cotidiana de nuestro sector. Y para eso no podemos mirar solamente los grandes números de la producción agropecuaria; porque detrás de esos números hay realidades muy distintas y hay personas (…). Esa diversidad es la que la Federación Agraria tiene que representar, porque nosotros no hablamos de un campo abstracto. Hablamos de personas. Hablamos de familias. Hablamos de comunidades.

Y continuó: “Nuestro primer reclamo es muy concreto: Necesitamos políticas públicas que contemplen la realidad y la escala de los productores. No pedimos privilegios. Necesitamos condiciones para producir, con reglas claras y previsibles.

Queremos planificar y necesitamos rentabilidad. En materia de retenciones y presión impositiva, hemos planteado la necesidad de reducir la carga fiscal que pesa sobre quienes producimos. Las medidas transitorias sin poner fin a las retenciones no alcanzan, lo hemos dicho desde siempre. El camino debe ser claro. Hemos logrado que una parte se entienda y se tome una medida que alivió un poco; pero es necesario que tengan un fin, que sea por ley del Congreso y que no vuelvan más”.

Y añadió: “Las retenciones son el peor de los impuestos, regresivo, distorsivo y de uso discrecional. Pero también tenemos que discutir toda la estructura tributaria que pesa sobre la producción. Es necesario avanzar hacia una reforma tributaria integral, que contemple la redistribución de los recursos para atender las necesidades esenciales de una Argentina que debe consolidar una agenda para el desarrollo que incluya a los pequeños y medianos productores” y dijo: “Para nosotros, las cooperativas son herramientas que, por su organización, agregado de valor, comercialización y servicios, generan arraigo, puestos de trabajo y sobre todo mejores condiciones para quienes tenemos escalas menores.

En relación con el debate sobre una nueva legislación de semillas, vamos a defender un sistema equilibrado, que permita la innovación y al mismo tiempo contemple los derechos de los productores. Hemos trabajado mucho para buscar la alternativa legislativa que contemple la realidad del productor argentino; por eso constituimos una mesa de trabajo permanente con todas las entidades y hemos hecho una propuesta concreta, No a Upov 91, si a la modificación de la ley de semillas en el marco de Upov 78 con respeto indiscutido al uso propio. Seguiremos trabajando en esa línea porque queremos ser parte de la transformación tecnológica. Pero queremos que esa transformación sea inclusiva”.

Sarnari también se refirió a las posibles modificaciones en la ley de semillas, a las necesidades de las economías regionales, a los organismos de apoyo a los productores agropecuarios como el Senasa, el IPCVA y el INTA, al acceso a la

financiación, a la necesidad de infraestructura y de seguro multirriesgo, a la seguridad rural y a otras cuestiones de interés de los pequeños y medianos productores (se adjunta discurso completo con el detalle).

Palabras de Iraeta

Posteriormente, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, dijo: “Es complejo, la presión impositiva la hemos sufrido; pero hay un cronograma de baja de retenciones para la gruesa y en economías regionales está en cero. Se ha avanzado. Hemos atravesado dos campañas relativamente buenas en términos de clima, que han sido voluminosas y nos ha permitido alcanzar récords, que por supuesto no son suficientes. El productor hoy sabe que nadie va a poner un tope, un volumen de equilibrio o un freno para exportar, defendió el funcionario de agricultura.

Iraeta, dijo «entiendo que estamos esperando que se pueda acceder a créditos de manera más racional y espero que vaya a ocurrir”. El gobierno es absolutamente consciente del esfuerzo y de la inversión que hacen todos los años los productores en cada campaña; y hay una visión respecto del futuro que hacen que haya inversores que quieran instalarse en el país. Entiendo que no es suficiente; yo vengo del campo y nada de lo que dice Andrea me resulta extraño, porque lo he vivido. Por eso desde la función pública, todo lo que pueda hacer lo estoy tratando de hacer, porque el campo somos todos”.

En la primera jornada del congreso, los federados eligieron un tercio de los directores para constituir su Consejo Directivo Central. Mientras que este miercoles 30, procederán a elegir presidente, vicepresidentes y síndicos, para el ejercicio que comienza.