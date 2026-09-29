El equipo de hockey Sub 19 del Club Atlético viaja a Bahía Blanca para participar en el Torneo Nacional

Comienzan esta semana las competencias Nacionales de hockey femenino, categoría Sub 16, con el inicio de los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC), que organiza la Confederación Argentina, habiendo dividido el país en las Regionales Centro Cuyo, Noreste, Noroeste, Patagonia, con equipos de las provincias y la Bonaerense, que va sola, por la cantidad de Asociaciones y de clubes que la integran, la que a su vez se divide por nivel de los equipos, en siete grupos, desde el Sub 16 “A”, integrado por los mejores clasificados en 2025 hasta el Sub 16 “G”.

Se destaca la presencia del Club Atlético 9 de Julio en el grupo principal, lugar que gana por su posición en el torneo local, pero además, porque el año pasado terminó en el CRC en el tercer lugar. En el CRC “A” participan los principales de cada Asociación, agrupados en cuatro zonas: en Zona A, Universitario y Argentino de B.Blanca; Viajantes de Pergamino y Argentino de T.Lauquen; en la B, Los 50 y Los Cardos, de Tandil; Pacífico de B.Blanca y Atlético, de Rivadavia; en la C, Atlético de 9 de Julio; Sportiva de B.Blanca y Bragado Club; y en la D, Trinity de Mar del Plata, Blanco y Negro de Cnel.Suárez, Sarmiento de Pigüé y Atlético de Pellegrini.

La delegación del Club Atlético parte el jueves, para debutar el viernes ante Gral. Belgrano y la integran Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Rosenzuaig, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez, Francisca Zúñiga Pírez. DT Adela Beraza, PF Trinidad Iturralde, Jefe de Equipo Lorena Bonfiglio.