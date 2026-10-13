La faena vacuna de septiembre tuvo una moderada suba del 3,3%

La faena del noveno mes del año 2026 se ubicó en aproximadamente 1,045 millones de cabezas de ganado bovino procesadas, según el último informe del Consorcio de Carnes ABC.

Esto implica una suba moderada, con respecto a agosto, del (+3,3%), que equivale a unos 33,6 mil animales; y una significativa baja, de un (-11,0%) con respecto al mes de septiembre de 2025, que equivale a cerca de 129,2 mil cabezas. Ajustado por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 22, se produjo una caída significativa con respecto a los 20 días hábiles de agosto, que resultó del (-6,1%), y la faena diaria alcanzó en septiembre las 47,5 mil cabezas, quedando por debajo de las 50,6 mil diarias, promedio, del mes de agosto. La faena diaria de septiembre de 2026 resultó la más baja desde enero de 2022.

En los primeros nueve meses del año 2026, se faenaron 9,18 millones de bovinos; un (-10,0%) menos que los 10,20 millones que se habían faenado entre enero y septiembre de 2025. Las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de las hembras de dos dientes, que recortaron en 244,3 mil cabezas la faena acumulada en los primeros nueve meses del año pasado, las hembras de ocho o más dientes, que mostraron una caída interanual de la faena cercana a las 232,6 mil cabezas, y, por los machos de dos dientes, cuya faena disminuyó en cerca de 198,0 mil cabezas a la registrada entre enero y septiembre del año 2025; en sentido contrario, se incrementó la faena de hembras de seis dientes en aproximadamente 18,1 mil cabezas.

En el mes de septiembre de 2026, la faena de hembras se situó en un 44,1% de la faena total, considerablemente inferior al 47,3% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior. En los primeros nueve meses del corriente año, la faena de hembras alcanza una participación del 45,9% de la faena total, ubicándose moderadamente por debajo del registro del 47,2% correspondiente al período enero a septiembre de 2025. Además, en los primeros nueve meses del año 2026, se remitieron a faena cerca de 603,1 mil hembras menos que en el mismo periodo del año anterior.

“La producción de carne bovina obtenida en septiembre de 2026 resultó cercana a las 258,2 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba moderada, de un (+4,0%) con respecto al mes de agosto; y una baja moderada, de un (-5,2%), con respecto al mes de septiembre del año 2025. En los primeros nueve meses del año 2026, se produjeron cerca de 2,203 millones de toneladas equivalente carcasa; un (-6,6%) menos que los 2,357 millones de toneladas obtenidas entre enero y septiembre de 2025.”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.

El peso promedio de las carcasas bovinas correspondiente al noveno mes del corriente año alcanzó los 247,0 kilogramos, siendo un (+0,6%) superior a los 245,5 kilogramos del último mes de agosto; y resultando significativamente superior, (+6,5%), a los 231,9 kilos de septiembre de 2025. El peso medio de las carcasas durante los nueve meses que han transcurrido del corriente año se ubicó en 240,0 kilogramos; un (+3,8%) por encima de los 231,2 kilogramos del mismo periodo del año anterior.

“La faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, alcanzó las 418,5 mil cabezas en el último mes de septiembre, representando el 40,0% de la faena total. La participación del ABC en la faena total cae con respecto al 41,1% alcanzado en agosto de 2026; y sin embargo es superior al 34,7% alcanzado en septiembre de 2025. Entre enero y septiembre de 2026, las empresas asociadas al Consorcio ABC faenaron 3,622 millones de bovinos, representando un 39,5% de la faena total.”, concluyó Ravettino.

La faena de septiembre de 2026 se incrementa en 33,6 mil cabezas con respecto al mes anterior, (+3,3%) y paralelamente, la faena de las empresas asociadas al consorcio crece en 2,5 mil cabezas, (+0,6%).