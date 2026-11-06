La faena bovina repuntó en octubre, pero sigue lejos de 2025

Los frigoríficos argentinos registraron una recuperación frente a septiembre, a pesar de que no lograron alcanzar los niveles de actividad de un año atrás. Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, se procesaron aproximadamente 1,064 millones de cabezas durante el décimo mes de 2026, un 1,7% más que en el período previo, equivalente a unos 17.900 bovinos adicionales.

La mejora mensual resultó más marcada al considerar los días hábiles, ya que octubre tuvo 21 jornadas, frente a las 22 de septiembre. Con ese ajuste, el ritmo diario aumentó un 6,6%, hasta las 50.700 cabezas, aunque permaneció un 3,1% por debajo de las 52.300 registradas en igual mes de 2025.

Entre enero y octubre ingresaron a las plantas 10,24 millones de animales, un 10,2% menos que los 11,40 millones del mismo período del año pasado. Los mayores recortes correspondieron a hembras de dos dientes, hembras de ocho y más dientes y machos de dos dientes.

Más kilos por animal sostienen parte de la oferta

El volumen obtenido durante octubre alcanzó las 262.300 toneladas equivalente res con hueso, unas 3.900 toneladas por encima de septiembre y 16.700 por debajo del registro interanual. Al respecto, el presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, señaló: «En los primeros diez meses del año 2026, se produjeron cerca de 2,465 millones de toneladas equivalente carcasa», ese resultado representa una disminución del 6,5% frente a los 2,636 millones de toneladas de enero a octubre de 2025.

La diferencia entre la caída de la faena y la de la producción se debe en gran medida al rendimiento por cabeza, ya que el peso medio de octubre superó un 6,3% al de un año atrás, cuando se ubicaba en 231,9 kilos, aunque descendió levemente frente a los 247 kilos de septiembre. En el acumulado de 2026, el promedio llegó a 240,7 kilos, lo que representó una mejora interanual del 4,1%.

A su vez, en los primeros diez meses, la producción de carne de vaquillonas disminuyó un 12,1%, hasta 566.600 toneladas; la de vacas bajó un 7,7%, a 454.000 toneladas; la de novillos y novillitos retrocedió un 3,8%, a 1,387 millones; en toros, la reducción fue del 1,4%. Por su parte, las hembras de dos dientes representaron el 23% de los animales procesados entre enero y octubre y promedió 196,6 kilos por carcasa, unos 44,1 kilos menos que la media general.

Menos hembras y mayor participación exportadora

La participación de las hembras se ubicó en el 43,6% durante octubre, frente al 47,7% del mismo mes de 2025. Para el período enero-octubre, esa proporción descendió del 47,3% al 45,7%, en términos absolutos se faenaron unas 712.400 hembras menos que en los primeros diez meses del año anterior.

Según el ABC, el mes presentó menores restricciones en la oferta de novillos para exportación que las observadas durante los dos primeros trimestres, lo que permitió sostener un nivel estable, aunque reducido, de utilización de la capacidad instalada de sus plantas. Por otra parte, las existencias en establecimientos de engorde a corral alcanzaron los 2,064 millones de bovinos al 31 de octubre, de acuerdo con los datos del SENASA.

De esta manera, el escenario combina una recuperación mensual de la actividad con una oferta que continúa por debajo de la de 2025. Los mayores kilos obtenidos por animal permiten moderar la pérdida de producción, pero todavía no alcanzan para compensar el menor número de cabezas que llega a los frigoríficos.