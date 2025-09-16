La Escuela Tec. Nº 1 Otto Krause dejo inaugurada su nueva cocina

La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº1 Otto Krause, tiene sobrados motivos para festejar. «Hoy se inaugura un espacio que era muy necesario para la escuela, la cocina, gracias al trabajo mancomunado que tuvimos del Consejo Escolar, el Municipio, el Centro de Formación Profesional, la Asociación Cooperadora de la Escuela y el trabajo de los docentes que han estado para que hoy la cocina funcione para garantizar a los chicos una mejor merienda y desayuno, que es lo que les ofrecemos acá en la escuela», destaco en dialogo con El Regional Digital, su directora, Sabrina Cosentino.

Por su parte la presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana explico a este Portal que asumida la función de las nuevas autoridades, había un desembolso que no se había utilizado y que había sido propuesto para esta institución. Nosotros pedimos a provincia por medio de gestión, poder utilizar ese dinero y así se hizo. De esa manera inauguramos dos aulas que habían quedado pendientes, eso el año pasado, recordó y agrego, también propusimos terminar con la cocina, donde también conseguimos el mobiliario, como la cocina, la heladera, el termotanque, pero los fondos no nos alcanzaban para hacer todo, entonces tuvimos que pedir al Fondo Educativo que nos facilito poder terminar esta tan esperada obra», subrayo.

La puesta en funciones del nuevo servicio, fue acompañado de la Inspectora de Educación Técnica, Silvina Poratti, quien dijo, «Fui parte de esta escuela, cuando se inauguraron los salones, yo estaba como directora, y la verdad que hemos luchado tanto para que esta escuela siga creciendo, y poder ver hoy en día la cocina terminada, porque realmente fue un trabajo mancomunado, pero fue un esfuerzo de todos. La cooperadora que ayudó a colocar, por ejemplo el Durlock, pinta, los chicos del Centro de Formación toda la parte eléctrica y a colocar los paneles del techo, informo.

En tanto que en representación del municipio, la Directora de Educación municipal, Marisa Poratti quien detallo que siempre se distribuye el fondo y en este caso permitio adquirir todo lo que es la mesada, toda la grifería, abertura.

Escuela Técnica Nº1 Otto Krasue cuenta con una matricula de 150 alumnos aproximadamente por lo que contar con esto es muy bueno, cerro diciendo la directora de La Otto.