La Escuela Primara 4 «Manuel Belgrano» celebra hoy sus 143 aniversario de su fundación

Un 19 de junio de 1983 en la joven ciudad de 9 de Julio, los pobladores de esa década en su crecimiento demográfico y desarrollo iban dando vida a distintas instituciones, como la de aquel dia, cuando dejaron inaugurada la cuarta escuela de nivel primario.

La llegada de inmigrantes y la migración por de otros lugares por poblar la zona demando contar con otra escuela, y esta nueva escuela que recibió el nombre de «Manuel Belgrano», sus primeros alumnos fueron 20 y provenían del medio rural de aquel entonces.

Su edificio esta ubicado en la intersección de calle Salta y Av. Antonio Aita, y en la actualidad alberga 395 alumnos de primaria, y su actual directora es Isabel Coria. A su vez comparte el edifico con la secundaria Nº 12, cuyo director es Manuel Grande y recibe 292 alumnos en 3 turnos.