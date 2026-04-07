La Escuela Inchausti celebra hoy 92 años y lo festeja con una capacitación en tecnologías para el agro

La Escuela de Agricultura y Ganadería «María Cruz y Manuel L. Inchausti», fue fundada el 7 de abril de 1934. Su creación se debe a un importante legado hecho por la Srta. María Cruz Inchausti.

Instalada en el partido de 25 de Mayo, en el limite con el partido de 9 de Julio, a muy pocos kilómetros de las localidades de Morea y Dudignac, la finalidad es capacitar a los jóvenes para desempeñarse en las tareas de explotación agro ganadera, como así también obtener una formación calificada para aquellos que deseen continuar estudios universitarios.

A través de las décadas, la Escuela ha sido testigo de innumerables generaciones de estudiantes que, con el tiempo, se han convertido en profesionales, líderes y ciudadanos ejemplares en diversos campos.

Su actual director es Ruben Giovanini, y en dialogo con El Regional Digital comento que hoy el establecimiento cuenta con sistema mixto de alumnos, lo que ha permitido en los ultimos años la formación de muchos jovenes, tanto mujeres como varones, para la matriz agropecuaria.

Legado, innovación y sustentabilidad en el campo

Con motivo de la celebración el 92° aniversario, la escuela lleva adelante una serie de encuentros bajo el lema Legado, Innovación y Sustentabilidad en el Campo, y para ello el dia lunes 6 y hoy martes 7, impulsaron capacitaciones para los alumnos de la escuela, precisamente con tecnologías muy bien adoptadas ya por el campo argentino.

En primer lugar, el lunes por la mañana luego del mensaje del Director a la comunidad educativa de Inchausti, un ex alumno tiene un emprendimiento propio y él está vinculado la empresa Tecnodrones de Saladillo, de la empresa Cicaré,

Luego fue el turno de Buenas Prácticas Agrícolas y Cuidado del Ambiente, con un aporte de la filial de Federación Agraria, junto con egresados nuestros que están haciendo esa parte, y del INT 25 de Mayo. Cerro la jornada con una capacitacion en RCP, informo.

En tanto que este martes, el turno fue tractores y su tecnología. La Escuela Inchausti, incorporo una unidad de tractor New Holland, a través dela Concesionaria Ñire Maquinarias, y en ese sentido el personal de la empresa, desarrolla una capacitación y evacuando las consultas de los alumnos, detallo a El Regional Digital.

Cerrara este ciclo de capacitaciones por el 92° aniversario, una presentación por parte de la Cooperativa Agrícola Dudignac Ltda. quien presentara a los alumnos ACA Mi Campo, una plataforma digital de la Asociación de Cooperativas Agropecuarias del pais. El objetivo es que los alumnos muy relacionados con el ecosistema informático, conocer como opera esta plataforma.

El Director del establecimiento educativo se mostro satisfecho con el presente que vive la Escuela que recibe alumnos de gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo no dejo de lado la preocupación que tienen como Escuela en el medio rural, por el estado de los caminos rurales. Durante el 2025 se sufrió mucho esta situación y espera que para este ciclo se pueda contar con vías rurales transitables.

La historia de la Escuela Inchausti

La Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería «María Cruz y Manuel L. Inchausti» se originó con el legado que María Cruz Inchausti hizo de sus tierras a la Universidad Nacional de La Plata. María Cruz Inchausti, hermana de Manuel y Herminia, fue hija de don Manuel Inchausti y de doña Úrsula Liona.

Esta familia, dedicada a tareas rurales, poseía en el partido de 25 de Mayo los establecimientos «Santa Úrsula» y «Buena Vista», conocido también con el nombre del fortín vecino «La Cruz de la Guerra».

En 1903 falleció Manuel Inchausti padre, lo que dio lugar al fraccionamiento del campo «Santa Úrsula», al adjudicarle una parte del mismo a su hija mayor Herminia, entonces viuda. El otro campo pasó por partes a propiedad de María Cruz y de Manuel. Este, durante la grave enfermedad que lo llevó a su fin, manifestó la voluntad de que el campo que le pertenecía se destinara a fundar una escuela de agricultura.

Al ocurrir el fallecimiento de doña Úrsula, puso ella en manos de su hija María Cruz el campo «La Cruz de la Guerra» en su totalidad y una estanzuela en Marcos Paz, cuyo destino había quedado establecido por su hijo Manuel; y colocó a María Cruz en condiciones para poder cumplir con la voluntad de su hermano. María Cruz Inchausti donó en vida el campo cuyo destino había sido fijado por Manuel, y agregó los que a ella particularmente le pertenecían, disponiendo así toda su fortuna en favor de la Universidad, según la cláusula que se transcribe a continuación.