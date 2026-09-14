Goleo La Niña y se afirma en el liderazgo del Torneo de Ascenso
Este domingo se disputó la 8ª fecha, primera de la vuelta, del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con encuentros que generaron importantes movimientos en la tabla de posiciones.
En la localidad de La Niña, el Tricolor recibió a Defensores de Sarmiento y le gano por 5 a 1, donde el equipo dirigido por San Miguel se lo vio muy contundente y decidido por volver a la Primera A.
En 12 de Octubre, el local cayo derrotado ante Defensores de la Boca por 2 a 0. Mientras que en Patricios, Compañia Gral. Buenos Aires, recibio a Dudignac, y la visita se trabajo un valioso triunfo de 1 a 0.
Con estos resultados, Atletico La Niña continúa como líder del certamen y Defensores de La Boca se consolidó como único escolta.
Síntesis 8va. fecha
Atl. La Niña 5 vs. Def. Sarmiento 1
12 de Octubre 0 vs. Def. de la Boca 2
Compañia Gral. B.A 0 vs. Atl. Dudignac 1
Libre: Union Dennehy
Posiciones en el Torneo
Atl. La Niña 16
Def. de la Boca 13
Atl. Dudignac 11
Unión Dennehy 10
Compañía Gral. Bs. As. 8
Def. Sarmiento 6
12 de Octubre 4
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