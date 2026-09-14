Goleo La Niña y se afirma en el liderazgo del Torneo de Ascenso

Este domingo se disputó la 8ª fecha, primera de la vuelta, del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con encuentros que generaron importantes movimientos en la tabla de posiciones.

En la localidad de La Niña, el Tricolor recibió a Defensores de Sarmiento y le gano por 5 a 1, donde el equipo dirigido por San Miguel se lo vio muy contundente y decidido por volver a la Primera A.

En 12 de Octubre, el local cayo derrotado ante Defensores de la Boca por 2 a 0. Mientras que en Patricios, Compañia Gral. Buenos Aires, recibio a Dudignac, y la visita se trabajo un valioso triunfo de 1 a 0.

Con estos resultados, Atletico La Niña continúa como líder del certamen y Defensores de La Boca se consolidó como único escolta.

Síntesis 8va. fecha

Atl. La Niña 5 vs. Def. Sarmiento 1

12 de Octubre 0 vs. Def. de la Boca 2

Compañia Gral. B.A 0 vs. Atl. Dudignac 1

Libre: Union Dennehy

Posiciones en el Torneo

Atl. La Niña 16

Def. de la Boca 13

Atl. Dudignac 11

Unión Dennehy 10

Compañía Gral. Bs. As. 8

Def. Sarmiento 6

12 de Octubre 4