Ruta Nacional 5: Fallecio un Bombero Voluntario tras protagonizar un accidente vial

Una persona muerta y dos heridas con lesiones leves es el saldo de un choque entre un camión de la empresa Vía Cargo y un automóvil Chevrolet Corsa ocurrido esta mañana en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional nº5.

Siendo la hora 6:00 de este domingo se convoca personal por accidente en Ruta 5 km 389. Hacia el lugar acudieron los móviles 3 y 5 con 9 efectivos a Cargo del Jefe de Cuerpo Oficial Auxiliar de Dotación Autelli Marcelo, del Cuartel de Francisco Madero, donde al llegar se encuentran con el automóvil incendiado.