Ruta Nacional 5: Fallecio un Bombero Voluntario tras protagonizar un accidente vial
Una persona muerta y dos heridas con lesiones leves es el saldo de un choque entre un camión de la empresa Vía Cargo y un automóvil Chevrolet Corsa ocurrido esta mañana en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional nº5.
Siendo la hora 6:00 de este domingo se convoca personal por accidente en Ruta 5 km 389. Hacia el lugar acudieron los móviles 3 y 5 con 9 efectivos a Cargo del Jefe de Cuerpo Oficial Auxiliar de Dotación Autelli Marcelo, del Cuartel de Francisco Madero, donde al llegar se encuentran con el automóvil incendiado.
La persona fallecida tiene domicilio en la localidad de Juan José Paso y se trata del Ayudante de Primera Juan Carlos Merlo, de Bomberos Voluntarios de Juan Jose Paso, lo que causo hondo dolor en la comunidad bomberil de la región.
La víctima se trasladaba en el Chevrolet Corsa que, por causas que son investigadas, colisionó con el transporte pesado. Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil perdió la vida.
Intervinieron Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, personal policial y del servicio de salud.
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