La diputada Vaccarezza presentó un pedido de informes por el estado de los convenios de IOMA con obras sociales provinciales

La diputada provincial Silvina Vaccarezza impulsó un proyecto de solicitud de informes para conocer la situación de los convenios de reciprocidad que mantiene el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con las obras sociales provinciales de todo el país.

La iniciativa solicita al Gobierno bonaerense que detalle cuáles son los convenios vigentes y, particularmente, que informe sobre el acuerdo con la obra social SEMPRE de la provincia de La Pampa, luego de que se conociera que dicho convenio podría encontrarse caído.

El pedido busca conocer si el convenio con SEMPRE continúa vigente, y en caso contrario, desde qué fecha dejó de estar operativo y cuáles fueron los motivos que llevaron a esa situación.

Además, se solicita brindar cualquier otro dato de interés relacionado con estos acuerdos.

En los fundamentos del proyecto, Vaccarezza destacó la importancia de estos convenios, ya que IOMA mantiene acuerdos de reciprocidad con la mayoría de las obras sociales provinciales del país con el objetivo de garantizar la atención médica de sus afiliados en distintas jurisdicciones.

“Es fundamental que los afiliados de IOMA tengan certezas sobre la cobertura médica cuando se encuentran fuera de la Provincia, especialmente en aquellos municipios bonaerenses que tienen un vínculo permanente con provincias vecinas por cuestiones laborales y familiares”, señaló la legisladora.