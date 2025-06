La democracia se alimenta de la Justicia: Las primeras reacciones del campo tras confirmarse la condena a Cristina Fernandez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este martes un fallo confirmando la condena por la causa de Vialidad y determinar la inhabilitación perpetua para cargos públicos Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera dos veces presidente de la Argentina, vice presidente, Diputada y Senadora Nacional, con mandato cumplido.

El fallo establece que deberá ir a prisión al agotarse todas las instancias judiciales. La resolución señala un plazo de cinco días para la ejecución. En el caso de la ex presidente puede otorgarse la prisión domiciliaria por su edad al ser mayor de 70 años.

La Sociedad Rural de Rio Cuarto fue hasta esta hora la única entidad en pronunciarse sobre la decisión del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina.

“El intento de convertir a una triple decisión judicial en un golpe a la democracia resulta por lo menos inexplicable. En un sistema republicano, la división de poderes es la custodia del equilibrio y el remedio ante tensiones que puedan provocar actores de la vida institucional. El contrapeso es garantía del funcionamiento. Cuando uno de los poderes prevalece sobre los otros, o hay una intención de que así sea, todo se vuelve difuso. El horizonte en la vida de los ciudadanos se complejiza”, señala la entidad cordobesa.

“En ese esquema, el Poder Judicial es el contralor de los otros dos. Y para garantizar el derecho a la Justicia es que a su vez existen instancias de alzada. El fallo en la causa Vialidad pasó por los tres escalones posibles, hasta dirimirse en la Corte, donde fue ratificado por unanimidad. Intervinieron numerosos jueces y fiscales, y todos coincidieron en el veredicto. Tal vez la excesiva demora, en esta y otras muchas causas que se dirimen en distintos tribunales, provocó también cierto descreimiento en las instituciones. No hay riesgo para el sistema cuando los poderes cumplen con su rol. Sólo hay riesgos para la democracia cuando uno de ellos interviene y decide por alguno de los otros dos. No hay democracia si no hay un estado de derecho firme. Por eso, los acontecimientos de hoy ayudan a generar esperanzas por una Patria mejor para todos”, completaron desde la gremial riocuartense.

Por su parte el ex vice presidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker sostuvo: “La verdad que sorprendido por la objetividad y la valentía de un fallo al cual los argentinos verdaderamente no estamos acostumbrados”. Y siguió: “no estamos acostumbrados a ver a una justicia verdaderamente independiente que pone en su lugar a los ladrones y a los corruptos, cualquiera sea su rango, y sin importar si han tenido o siguen teniendo todavía algún poder político”.

Para Rademaker “Mostrarle al resto del mundo que en la Argentina el que robaba preso, creo que marca un antes y un después en en esta senda de la tantas veces proclamada instancia de prosperidad a la cual estamos todos destinados en este país. Por eso el hecho de haber nacido en Argentina. Un país siempre rico en recursos, pero pobre en su realidad económica”.

“Entonces, creo que este fallo valiente de la confirmación de la de las penas a la que debe someterse la ex presidente, marca un antes y un después en en la historia de la justicia de nuestro país, y creo que abre las puertas para que muchos empecemos a confiar verdaderamente en la seguridad jurídica tantas veces reclamada por tantos y y tantas veces esquiva”, manifestó.

“Para los que ya tenemos más de cincuenta y pico. La verdad es que la hemos visto quizá en algún momento en que se juzgó a los responsables de la dictadura y y no en muchas más oportunidades. Me parece que realmente es un momento bisagra para el país y esperemos que la sociedad sepa llevar y vivir adelante los tiempos que se vienen sin fanatismos. Simplemente sabiendo respetar los dictámenes de una justicia independiente”, completó.