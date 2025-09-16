La Cooperativa Electrica de La Niña contara con una nueva Sala Velatoria

Desde la Unidad Electrica Popular, Cooperativa de Servicios de La Niña hicieron publico que el pasado viernes 12 de septiembre en el seno de la ultima reunión del Consejo de Administración aprobó el proyecto para la construcción de la NUEVA SALA VELATORIA que se llevará a cabo en las instalaciones del predio de la cooperativa.

Conforme a lo informado, la obra fue diseñada por el arquitecto Fabio Valera, quien llevara adelante, además todo el proceso de la obra.

En el próximo mes ya se comenzará con los primeros trabajos. La cooperativa viene trabajando con este anhelado proyecto desde hace un tiempo, siempre pensando en mejorar la calidad del servicio en beneficio de nuestros usuarios y hoy con mucho entusiasmo podemos decir que ya es una realidad.