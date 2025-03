LA COOPERATIVA CUMPLE Y SIEMPRE CUMPLIRÁ CON EL MARCO LEGAL ESTATUTARIO APLICABLE Ante un hipotético comunicado emitido en el día de la fecha por las Listas Blanca y Celeste, con vistas a la asamblea de distrito a celebrarse el día 16 de marzo de 2025, a partir de las 8 horas y en función de las falsedades expresadas además de injurias y/o calumnias emitidas, nos vemos en la obligación de informar a la comunidad la veracidad de los hechos:

1. Es falso de toda falsedad que se haya cometido algún fraude en la Cooperativa, ello es así en función de que la Entidad ha cumplido y siempre cumple con el Estatuto y el Reglamento de Asambleas Distritales.

2. No es cierto que haya existido o exista falta de transparencia en el proceso electoral y/o que se hayan excluidos candidatos sin causa y falta de información a los asociados que quieran participar democráticamente en la vida institucional de la Cooperativa.

3. Como bien dice este panfleto totalmente falso en sus aseveraciones la “Cooperativa es de todos” y así hemos actuado con este proceso electoral como en todos los anteriores cumpliendo con el marco legal aplicable.

4. Agreden utilizando palabras como “dictadorzuelo” que no se encuentran reconocidas por el diccionario de la real academia española. Ahora si quieren referirse a que la Cooperativa es conducida por una dictadura, ello es falso, y los hechos en todo momento ratifican nuestras expresiones. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiera ver.

5. Ahora bien durante la previa al proceso electoral donde las listas candidatas deben cumplir para la presentación de las mismas con los requisitos exigidos por el Estatuto y el reglamento, respecto a la integración de sus delegados, LA LISTA CELESTE Y BLANCA RECIBIO CUATRO OBSERVACIONES EN EL PERÍODO QUE VA DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 28 DEL MISMO MES, FECHA DE CIERRE PARA SU PRESENTACIÓN A LAS 14 HORAS.

6. PUES BIEN EL MISMO DÍA DE CIERRE Y A ULTIMA HORA RECIBIÓ UNA NUEVA OBSERVACIÓN RESPECTO DE UN DELEGADO Y PRESENTO LA MISMA FUERA DEL HORARIO, A LAS 14,18 NO OBSTANTE SE LE RECIBIÓ EN EL MARCO DE LA AMPLITUD DEMOCRÁTICA.

7. TODO LO EXPUESTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

8. LO SORPRENDENTE ES QUE AL SALVAR SUS ERRORES EN ESTA ULTIMA OPORTUNIDAD VOLVIERON A INCURRIR EN IDENTICA EQUIVOCACIÓN EN LO QUE RESPECTA AL DISTRITO SUR UNICAMENTE, LO QUE LLEVÓ A LA JUNTA ELECTORAL A DAR DE BAJA LA LISTA CELESTE Y BLANCA EN EL MISMO POR APLICACIÓN DEL ART. 39 INC. K DEL ESTATUTO SOCIAL.

9. Por lo expuesto en tiempo y forma se procedió a oficializar la Lista Celeste y Blanca en los demás distritos menos en el SUR por no cumplir con los requisitos exigidos como se informa en el punto 7 del presente.

10. Cabe destacar que esta decisión de la JUNTA ELECTORAL fue informada a los apoderados de la Lista Celeste y Blanca por nota el día 5 de marzo del corriente año sin que hasta la fecha existiera más que el “silencio de los mismos”.

11. Una vez más nos vemos ante la necesidad de aclarar las mendacidades expuestas por socios que generan a la Entidad serios daños a su imagen y por supuesto económicos también.

12. PARA FINALIZAR CONVOCAMOS A TODOS LOS SOCIOS A EJERCER SU DERECHO DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS DISTRITALES A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2025 TANTO DE LA LISTA VERDE COMO DE LA CELESTE BLANCA, CON LA TRANQUILIDAD DE QUE LAS MISMAS SE CELEBRARÁN DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE.

13. JUNTA ELECTORAL

14. COOP. ELECTRICA MARIANO MORENO LTDA. 15. 9 DE JULIO PROV. DE BUENOS AIRES.