La Comunidad de Comodoro Py ya se prepara para su Fiesta emblema

Un dato habitual para esta época en la vecina comunidad de Comodoro Py: el fervor vecinal presente en la “carneada”, en los preparativos de la “Fiesta del concurso del chorizo seco”.

Se trata de horas y horas de empeño para obtener el preciado embutido, donde ni el frío, ni el mundial, ni nada los detiene.

Así que armando la agenda para el 15 y 16 de agosto: otra edición de “La Fiesta” que congrega a muchísimas personas en Comodoro Py.

Pero lógicamente, que para que esto suceda, los chorizos deben estar a punto y el trabajo ya comenzó.

Es el resultado de un trabajo solidario de un grupo de vecinos que logran ver más allá de su entorno familiar, para obtener frutos en lo colectivo y llevar a Comodoro Py al centro de la escena

Bragado es Noticias