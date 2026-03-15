La Ciudad de 9 de Julio ya cuenta con su primer servicio de Telemedicina

Luego de su presentación en la localidad de Carlos Maria Naon meses atrás con la instalación de la Estación de Telemedicina para los vecinos del lugar, y tal como había anunciado el Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, desde este ultimo viernes 13, los vecinos de la ciudad de 9 de Julio, podrán gestionar una atención medica mediante el servicio de Telemedicina que ofrece la CEyS; ya que fue presentada oficialmente el servicio.

El centro de atención esta ubicado en Av. Avellaneda 1581, casi esquina San Juan con funcionamiento permanente y atención a cargo de personal de enfermería, informaron durante la presentación del servicio.

Del acto de inauguración participaron miembros del Consejo de Administración, a traves de su presidente, Matías Losinno, asociados, personal de enfermería, por el municipio asistió, la Secretaria de Salud Dra. Tamara Vazquez Lagorio, Cooperativas del distrito, concejales, bomberos. En tanto que el corte de cintas estuvo a cargo del Presidente de la CEyS, Matías Losinno y la Secretaria de Salud Dra. Tamara Vázquez.

En tanto que a la hora del uso de la palabra fue el propio Losinno quien ser refirió al servicio, señalando que, «el proyecto nace de una convicción muy clara: la salud debe estar más cerca de las personas y la tecnología bien utilizada puede ayudarnos a lograr. Sabemos que muchas veces acceder a una consulta médica implica viajar, esperar turnos durante mucho tiempo o enfrentar costos que no todos pueden asumir», subrayo el dirigente cooperativista.

«Hoy nos complace acercar la atención médica a nuestra comunidad a través de herramientas tecnológicas que permiten consultas y seguimientos profesionales, sin necesidad de trasladarse a grandes distancias» . subrayo y explico como es el funcionamiento, donde «la Estación cuenta con un equipo médico de telemedicina, con aparatología integral que ofrece numerosas ventajas para la atención sanitaria moderna. Permite que un médico evalúe y atienda a un paciente en tiempo real, aunque se encuentre a kilómetros de distancia, mejorando el acceso y rapidez de la atención».

Tambien Losinno, sostuvo que «este sistema no se limita a una simple comunicación por video. Está equipado con aparatología médica de última generación como electrocardiograma, medición de signos vitales, oxímetro, tensiómetro, y otros dispositivos clínicos, que permiten obtener información precisa del estado de salud del paciente. Estos datos pueden ser analizados inmediatamente por el médico, quien pueda orientar el diagnóstico, indicar estudios complementarios o definir un tratamiento adecuado».

Por ultimo el presidente de la CEyS informó que este nuevo espacio permitirá a los asociados «acceder a consultas médicas a distancia mediante tecnología especializada, ampliando las posibilidades de atención y facilitando el contacto con profesionales de la salud».