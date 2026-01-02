La Carrera de Walter 2026: «La vida es para vivirla a pleno, crea tu propia tribu, y corran juntos»

Se vivió este jueves 1 de enero la 7ma. «Carrera de Walter» que tal como había informado El Regional Digital paritaria desde Av. Eva Peron y J.B. Justo a las 9 am, para luego de un recorrido por calles de la ciudad, culminaba en Plaza Gral. Belgrano.

Mas de 60 atletas locales se sumaron en esta oportunidad, haciendo un homenaje a Walter Mario Esteban (f), quien fuera el iniciador de esta competencia participativa y que por su entusiasmo fue contagiando a sus pares con el paso de los años.

Recordemos que en la 6ta. edición 2025, Esteban ya no pudo estar, ya que falleció en diciembre de 2024, pero los amigos y su familia decidieron continuar con «La Carrera de Walter», que en esta nueva edición, el lema fue: «La vida es para vivirla a pleno, crea tu propia tribu, y corran juntos».

Tras llegar a Plaza Gral. Belgrano, cada participante recibió por parte de la familia de Walter Esteban, una medalla diseñada especialmente para la ocasión, luego compartieron grato espacio, fotos y recordando al amigo. Video: Diario El 9 de Julio