En positivo: La carne de pollo se consolida como la proteína preferida de los argentinos por su valor nutricional y versatilidad
El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) destaca las cualidades únicas que han posicionado a la carne de pollo en la cima del podio de consumo de proteínas animales en Argentina con un consumo de 49,4 kilos por habitante al año durante el 2025, según datos de Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). Más allá de su accesibilidad económica, este alimento se distingue por ser un pilar de la tradición culinaria local, con la milanesa de pollo como su máximo exponente.
Un aliado fundamental para la salud
El consumo de carne de pollo ofrece beneficios nutricionales para una alimentación equilibrada:
- Aporte Proteico: una sola porción (equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana) cubre aproximadamente el 50% de las proteínas de alta calidad requeridas por un adulto promedio diariamente.
- Perfil de Grasas: tiene un bajo contenido graso si se consume sin piel, predominando siempre las grasas de tipo saludable.
- Micronutrientes: es fuente esencial de minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, así como de vitaminas del complejo B.
Digestibilidad y practicidad para cada etapa de la vida
Debido a que posee una menor cantidad de tejido conectivo en comparación con las carnes rojas, el pollo resulta más fácil de masticar y digerir. Esta característica lo hace ideal para todas las edades, desde el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de vida y hasta la edad adulta avanzada.
Su naturaleza de «hoja en blanco» permite una versatilidad inigualable en la cocina, adaptándose a preparaciones frías, calientes, simples o gourmet. Además, la industria ofrece soluciones que simplifican la vida cotidiana, como cortes porcionados (pechugas, muslos, alas) y productos congelados individualmente (IQF), que permiten separar y utilizar solo lo necesario sin descongelar el resto del envase.
