El Canciller argentino Pablo Quirno visitó la Expo Angus de Otoño, y destaco lo que aporta la principal raza vacuna para que la carne argentina este en el orden mundial”

El canciller de la Nación, Pablo Quirno, participó este martes 19 de mayo de la Exposición de Otoño que organiza la Asociación Argentina de Angus y destacó la importancia del encuentro: “Esta exposición es claramente una muestra de lo que es la potencia y el posicionamiento de Argentina en la ganadería mundial”.

El funcionario participó por primera vez de la exposición a la que concurrió invitado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Durante su recorrida, el canciller destacó la relevancia de la muestra y ponderó el trabajo de la raza Angus como símbolo de la producción ganadera nacional.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, valoró la presencia del funcionario y subrayó la proyección internacional de la marca Angus como emblema del agro argentino.

«Es muy importante que una autoridad nacional, un ministro, un canciller esté presente y nos acompañe. Angus es una marca argentina conocida en todo el mundo, y la presencia del canciller y la importancia que le da a Angus es destacable. Una gran alegría que nos haya acompañado», señaló.

La Expo de Otoño Angus es uno de los eventos ganaderos más importantes del país y reúne a los principales referentes del sector para exhibir los avances genéticos y productivos de la raza, con fuerte proyección hacia los mercados internacionales.