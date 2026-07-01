La Cadena de la Soja argentina dijo lo suyo en Rosario: reclamo por retenciones cero, deficiente infraestructura, crecimiento productivo, ley de semillas y la Conferencia Mundial 2027

Desde la ciudad de Rosario donde tiene su base Acsoja, la cadena del complejo sojero argentino, convoco a sus actores, a debatir el presente del mayor cultivo que se implanta en el país; y para ello desplego un programa con siete paneles técnicos a lo que se sumo el panel de apertura encabezado por su presidente, Rodolfo Rossi y el Secretario de agricultura, Sergio Iraeta.

Nutrición y plagas, fortalezas nutricionales de la soja argentina, innovación, mejoramiento genético y genómica, producción, mercados infraestructura e industria, son los temas que se fueron desarrollando en el Seminario ACSOJA 2026 desarrollado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Discurso de apertura con buenas noticias y reclamos

El Ing. Agr. Rodolfo Rossi, destaco en el discurso de apertura, «nuestro lema en esta oportunidad, es “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, que celebraremos a partir del 4 de abril del próximo año en esta renovada Bolsa de Comercio de Rosario, lema que viene a significar el camino y el esfuerzo necesario, que significa para ACSOJA y colaboradores , reunir a los más destacados científicos, investigadores, técnicos, productores y lideres en cada sector a nivel global, adonde la innovación será el común denominador de cada área, sesión y mesas de trabajo.

Para luego describir la fotografía de la soja en Argentina, señalando, «seguimos siendo el principal sector de la exportación Argentina. La cadena de la soja aportó durante 2025 el 24,2% del total de las exportaciones, 21440 millones de dólares. El 40% fue harina y pellets de soja, el 34% de aceite y el de 23% grano, en este caso por la demanda circunstancial y extraordinaria de China».

Hoy tenemos buenas noticias. La cosecha de soja superaría los 51 M/tns en esta campaña , frente a cosechas totales que podrían superar las 165 millones de toneladas. Sin dudas el clima colaboró, premiando las inversiones que requieren cada decisión de siembra.

Sin embargo subrayo que en el complejo soja estamos lejos de las metas pero con el optimismo de que tanto las producciones totales del país como las de la soja, van a incrementarse en los próximos años.

Los precios locales han crecido comparados con una año atrás, mejorando en parte la rentabilidad, y el poder de compra de varios insumos y bienes de capital. La situación externa no ha dejado de dar sorpresas, con los nuevos conflictos bélicos. El precio de los aceites debido al conflicto, similar al 2022, y a las políticas agresivas sobre biocombustibles, han generado aumentos integrando el precio de la soja en porcentajes en máximos históricos, con una harina muy ofrecida.

Tambien subrayo que las producciones 2025/2026, son importantes frente al mercado interno y en el externo nos permite posicionar al país con un volumen de oferta de granos y subproductos de demanda extraordinaria.

A ello sumo diciendo que la reducción gradual de los derechos de exportación representa un avance, pero advirtió que todavía resulta insuficiente para que la cadena despliegue todo su potencial.

“No podemos esperar, debemos actuar, proponer y transformar, pero siempre unidos”, afirmó Rossi, quien planteó que la soja puede volver a convertirse en uno de los principales motores del crecimiento económico mediante una mayor incorporación de tecnología, mejores rendimientos, agregado de valor y mayor competitividad.

En otro orden destaco «tenemos disponible superficie para crecer de manera sostenible, sin avanzar en ambientes forestales o vulnerables, aumentando los rendimientos unitarios, cerrando las famosas brechas que son transversales a todas las producciones, con mayor aplicación de las tecnologías necesarias, frenadas en gran parte por las limitantes estructurales que conocemos y luego mencionaremos.

Generamos empleo, arraigo y como expresamos junto a las 4C en diciembre pasado, somos conscientes que por el impacto que generamos, no somos un sector más, somos un sistema científico, productivo, comercial, industrial, logístico y de servicios, básicamente humano y cultural que es la base del federalismo que sostiene al país.

Frente al potencial productivo del país, y a la contribución que podemos hacer de mediar cambios, no podemos esperar, debemos actuar, proponer y de esa manera transformar, pero siempre unidos.

Venimos transcurriendo un gobierno que la ciudadanía ha ratificado en las últimas elecciones, que va en la dirección correcta en cuanto al rumbo de sus políticas macroeconómicas , sin duda con errores, complicaciones y acciones seguramente a mejorar.

En el final alentó a que «hay que acelerar el ritmo. Lo que la cadena de soja esperaba o espera que sea pronto, es la reducción de la distancia con los cultivos competidores , todavía permanece casi 3:1 y desde ahí llegar progresivamente a retenciones CERO en todos los cultivos. Todo por ley», pidió.

Por ello la cadena de soja se suma a la agenda del ejecutivo y parlamentaria, en temas claves: biocombustibles, semillas , fertilizantes, riego , reforma fiscal.

En su discurso el presidente de ACSOJA, también se incluyo la infraestructura: caminos rurales, rutas, puertos, conectividad, energía. Porque sin logística, el desarrollo es solo una idea», dijo. Tambien celebraron la concesión de la hidrovia, además de iniciarse una puesta en valor de ferrocarriles licitando lineas. Un tema central para estar alineado con el mundo y con las cadenas de valor es una futura ley de Biocombustibles o bioenergética», subrayo.

En esa linea dijo que por el lado del biodiesel, tenemos el insumo, siendo los principales exportadores de aceite de soja, y una infraestructura ociosa, además de que tenemos una ley obsoleta», cuestiono.

En otro orden sobre biocumbustible, Rossi critico la tarjeta roja al biodiesel de soja de parte de la UE y una política interna de bajo corte y precios regulados limitaron al sector. Acerca de la nueva ley, dijo que debe tener: Impacto ambiental favorable, mayor competencia, precios competitivos , motores más sanos, menos importaciones.