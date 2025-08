La Asociación de Judo Nuevejuliense “Jita Kyoei” se destaca en un tradicional torneo con grandes logros y compromiso familiar.

Durante la jornada de este sábado 2 se disputo en el Estadio Gorki Grana en la ciudad bonaerense de Castelar, un nuevo torneo de Judo del que participo la Asociacion de Judo Nuevejuliense «Jita Kyoei», donde los judocas no solo compitieron, sino que también demostraron el espíritu de comunidad y el apoyo familiar que caracteriza al equipo nuevejuliense dirigido por el profesor de judo, Santiago Falco.

Los participantes, entre ellos destacados judocas que lograron medallas en diversas categorías, dejaron todo en el tatami, exhibiendo habilidades técnicas y una determinación admirable. Es un orgullo ver cómo cada uno de ellos ha crecido, no solo como deportistas, sino también como personas que representan los valores del judo: respeto, disciplina y camaradería», destaco Falco al informar sobre la participación de Jita Kyoei.

En ese sentido el judoca nuevejuliense, hizo mención que esto es un reconocimiento especial va para aquellos que subieron al podio y se llevaron medallas, un reflejo de su dedicación y arduo entrenamiento. entre los mas de 350 atletas participantes se destacaron:

Roman Mansilla: Medalla Torneo escuelita.

Vicky Reynoso: Medalla de plata (categoria Inf sub 13 -34kg)

VIcky Reynoso: Medalla de plata (cat promocional hasta 34kg)

Enzo Miño: Medalla de Plata (cat. Inf sub 15 -63kg)

Valentina Carrasco: Medalla de plata (cat. sub 13 -43kg)

Agustin Heit: Medalla de Plata (cat sub 13 -43kg)

Manuel Benavides: 5to puesto (cat sub 15 -76kg)

Pedro Alvarez: 5to puesto (cat sub 13 -57kg)

Lanfranco Hardoy: 6to puesto (cat sub 13 -64kg)

Judo adulto:

Fermin Moreno: Medalla de Oro y campeon de la categoria (KGM -81kg)

Fermin Moreno: Medalla de Bronce (cat Junior graduados -81kg)

Isaias Cambello: Medalla de Oro y campeon de la categoria (KGM -66kg)

Brian Clerc: 5to puesto (KNM -66kg).

Sin embargo, el verdadero triunfo de este evento fue la masiva participación de familiares y amigos, quienes acompañaron a los competidores con entusiasmo, creando un ambiente de apoyo y celebración.

El compromiso de la comunidad con la AJN “Jita Kyoei” es un testimonio del impacto positivo que el deporte tiene en nuestras vidas. Juntos, seguimos fomentando un espacio donde el esfuerzo y la perseverancia son recompensados, y donde cada miembro se siente parte de una gran familia, subrayo Falco, a lo que felicito a todos los participantes y a la valiosa comunidad que respalda nuestra escuela, y esperamos seguir cosechando éxitos en futuros torneos.