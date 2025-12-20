La ANSV le suspende las licencia de conducir a un automovilista y un motociclista tras una pelea en plena autopista

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de dos hombres que protagonizaron una pelea en plena autopista Buenos Aires–La Plata. El hecho fue grabado en un video que se viralizó en redes sociales y motivó la intervención del organismo por la gravedad de las conductas.

En las imágenes se observa cómo un automovilista y un motociclista intercambian insultos y agresiones mientras circulaban por la traza, realizando maniobras prohibidas -circular por la banquina- y detenciones imprudentes, causando un riesgo evitable al resto de conductores que se trasladaban en ese momento. Toda la secuencia fue registrada por otro usuario que transitaba detrás de ellos.

Tras analizar el material y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos.