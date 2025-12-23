La «Alejandreta» se retira del Club San Martin y lo despidieron con honores

El ultimo viernes 19 en Club San Martin se vivió un emotivo encuentro que tuvo como centro agradecer y despedir al Profesor Alejandro Re, quien da un paso al costado en la formación de juveniles en el «Santo», ya que encara un proyecto deportivo propio.

El Profe Re (la alejandreta, como le dicen en el Club), tuvo a su cargo 24 años de trabajo en el Club tanto como coordinador de las inferiores, fue Director Técnico de los equipos de Primera y Reserva, acompaño a otros DT, pero los que mas subrayan quienes pasaron bajo su conducción, fue la formación recibida más que en lo deportivo.

Así lo hicieron saber algunos padres, cuyos hijos han pasado por San Martín, en la misma sintonía se manifestaron ex jugadores del club y directivos de San Martín.

Durante la jornada de reconocimiento, que se dio luego de partidos correspondiente al Torneo de Inferiores de la LNF, jugadores de inferiores, profes y directivos y de la Sub Comisión de Futbol Infantil, realizaron un pasillo en la cancha por donde «Ale» Re fue saludando y al final se vio sorprendido por sus padres y familia, que le entregaron además de un caluroso y emotivo abrazo, un cuadro donde se destaca los valores que supo predicar en el deporte en San Martín. Tambien Club San Martin le entrego un reconocimiento.