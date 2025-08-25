La agroindustria argentina creció en su exportación en el primer semestre: cuales son los complejos que lideraron las suba

En Julio el sector agroindustrial exportó 4.764 mill. de USD. Se exportó 408 mill. USD más que el mismo mes de 2024.

El dato se desprende de un nuevo informe del Consejo Agroindusgrial Argentino que detallo que durante este año 2025, ya acumula 27.731 millones de USD exportados, la diferencia respecto a ene-jul de 2025 es de 365 millones de USD, lo que representa un incremento de 1,3%

Los Complejos con mayor crecimiento relativo fueron: Cítricos (Excl. Limón), Sucroalcoholero, y Alfalfa

Los complejos Girasol, Carne y cuero vacuno, y Maíz fueron los de mayor contribución a la suba; y Soja, Cebada y Olivícola los que más la amortiguaron

El Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) se elevó 7% respecto al nivel del mes anterior, y se ubicó 12% por debajo del promedio de 2024

La actividad del sector agroindustrial argentino registró un crecimiento en sus exportaciones. Según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la actividad exportó 27.731 millones de dólares en lo que va de 2025. Esta cifra representa un incremento del 1,3% con respecto al mismo período de 2024, y un aumento del 9,4% si se toma en cuenta el mes de julio.

En términos de contribución a la suba, los complejos de Girasol, Carne y cuero vacuno, y Maíz fueron los de mayor aporte, mientras que la Soja, Cebada y el sector Olivícola fueron los que más la amortiguaron.

INGRESA AQUI Y MIRA: Informe_CAA_072025

Desempeño por complejos y el desafío del tipo de cambio

El informe del CAA destaca el rendimiento de los principales complejos exportadores del país:

Soja: Sigue siendo el complejo más importante, aportando un 37,8% de las exportaciones del sector. Sin embargo, el valor exportado en lo que va del año (U$S 10.475 millones) cayó un 7,1% interanual, a pesar de que julio mostró un alza del 13,3% respecto a 2024.

Maíz: Representó el 16,9% de las exportaciones agroindustriales, con un crecimiento del 5,3% en el acumulado de enero a julio de 2025, si se lo compara con el mismo período del 2024.

Carne y cuero vacuno: Tuvo un crecimiento del 16,7% en lo que va del año, aportando el 7,7% del total de las exportaciones del sector. El valor exportado en julio de 2025 creció un 48,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Trigo: Representó el 6,9% del total de las exportaciones del sector, con una caída del 2,1% en los primeros siete meses del año con respecto al mismo período del año anterior.

Girasol: Fue uno de los de mayor contribución a la suba, con un crecimiento del 44,7% en el acumulado de enero a julio de 2025.

Complejo lácteo: Registró una variación interanual del 7,2% en el período de enero a julio.

Complejo pesquero: Aportó un 4,2% de las exportaciones totales del sector, con una variación acumulada interanual del 1,2%.

A pesar de un crecimiento general, el informe destaca que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) se elevó 7% respecto al nivel del mes anterior, pero se ubicó 12% por debajo del promedio de 2024. Esto genera un desafío para la competitividad de las exportaciones, a pesar del buen desempeño de varios complejos.