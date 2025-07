La aftosa, los problemas ambientales y arancelarios marcaron el ritmo del encuentro de la FARM

La actividad fue encabezada por Gedeão Pereira, vicepresidente de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), y presidente de la FARM, y contó con la participación de los principales referentes del agro de cada uno de los países que integran el Mercosur, excepto el representante de Bolivia.

«Durante este encuentro tratamos particularmente el tema sanitario, por los países que dejaron de vacunar y los que continúan vacunando», comentó Pereira y apuntó que «la Organización Mundial de Sanidad Animal sacó la vacuna, y Brasil está libre sin vacunación, Bolivia también dejó de inocular, pero Argentina, Paraguay y Uruguay siguen vacunando».

De todas formas, el dirigente brasilero aclaró que «este es un tema muy particular de cada país, y lo que estamos tratando de acordar es algo que sea libre de aftosa, con o sin vacunación».

En lo que se refiere a la temática ambiental, en el encuentro se analizaron los pormenores de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), donde se tratará la temática de las emisiones de carbono, que se reunirá en noviembre de 2025 en Belém, Brasil.

En este sentido, subrayó que «el campo es la solución a la problemática ambiental. El mundo tiene muchas fuentes de emisión de carbono a partir del petróleo, que lo vamos a seguir usando por muchos años porque no hay otra fuente de energía más barata. Dentro de 30 o 40 años se podrá ir sustituyendo, pero en este momento no, entonces el único que puede sustraer carbono es el campo, no hay otra forma».

Otro tema que se tocó durante la reunión fue el de las trabas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que «han llegado muy fuerte a Brasil y un poco menos a Argentina, Chile y otros países», reconoció el referente brasilero, que anunció que deja la presidencia del organismo, pero confirmó que mantendrá su cargo de vicepresidente en la CNA.