La actividad económica volvió a crecer, otra vez empujada por la minería y el agro

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en junio un crecimiento de 2,7% respecto de igual mes de 2025. Este desempeño quedó registrado como la segunda mayor suba año vs año desde marzo, cuando el EMAE había anotado un incremento del 6,2%. En la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,8% frente a mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El componente tendencia-ciclo, en tanto, presentó una variación positiva de 0,2%.

Gran parte de la suba estuvo influenciada por el rendimiento de “Explotación de minas y canteras”: aumentó 15,6% interanual y, junto al agro, aportó 1,1 puntos porcentuales al índice general. A pesar de la contracción de febrero (-1,5%), el acumulado del año cerró con una variación positiva de 1,9%. Tal como viene sucediendo desde hace tiempo, el agro y la minería continúan siendo los dos sectores que mayor tracción generan en la economía.

“La economía creció 0,8% mensual en junio”, celebró en X el ministro de Economía, Luis Caputo. “El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011”, resaltó el ministro, que a su vez enumeró los sectores que se destacaron “en términos de contribución a dicha expansión: “Explotación de minas y canteras” (+0,6pp), “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (+0,5), “Pesca” (+0,4), “Industria manufacturera” (+0,3), “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (+0,1) y “Construcción” (+0,1).

Según el Indec, doce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en junio. Las mayores variaciones correspondieron a “Pesca”, con un incremento de 247,6%, y “Explotación de minas y canteras”, con una suba de 15,6%. “Explotación de minas y canteras” fue también el sector que tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que registró un crecimiento de 4,6%. En conjunto, ambos sectores aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador, de acuerdo con el Indec.