Gran parte de la suba estuvo influenciada por el rendimiento de “Explotación de minas y canteras”: aumentó 15,6% interanual y, junto al agro, aportó 1,1 puntos porcentuales al índice general. A pesar de la contracción de febrero (-1,5%), el acumulado del año cerró con una variación positiva de 1,9%. Tal como viene sucediendo desde hace tiempo, el agro y la minería continúan siendo los dos sectores que mayor tracción generan en la economía.
La actividad económica volvió a crecer, otra vez empujada por la minería y el agro
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en junio un crecimiento de 2,7% respecto de igual mes de 2025. Este desempeño quedó registrado como la segunda mayor suba año vs año desde marzo, cuando el EMAE había anotado un incremento del 6,2%. En la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,8% frente a mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El componente tendencia-ciclo, en tanto, presentó una variación positiva de 0,2%.
“La economía creció 0,8% mensual en junio”, celebró en X el ministro de Economía, Luis Caputo. “El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011”, resaltó el ministro, que a su vez enumeró los sectores que se destacaron “en términos de contribución a dicha expansión: “Explotación de minas y canteras” (+0,6pp), “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (+0,5), “Pesca” (+0,4), “Industria manufacturera” (+0,3), “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (+0,1) y “Construcción” (+0,1).
Según el Indec, doce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en junio. Las mayores variaciones correspondieron a “Pesca”, con un incremento de 247,6%, y “Explotación de minas y canteras”, con una suba de 15,6%. “Explotación de minas y canteras” fue también el sector que tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que registró un crecimiento de 4,6%. En conjunto, ambos sectores aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador, de acuerdo con el Indec.
Entre los restantes sectores que registraron aumentos se ubicaron “Intermediación financiera”, con una suba de 5,1%; “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con 4,6%; “Construcción”, con 2,8%; “Industria manufacturera”, con 1,9%; “Hoteles y restaurantes”, con 1,8%; y “Transporte y comunicaciones”, con 1,5%.
También mostraron variaciones positivas “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, con 0,8%; “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, con 1%; “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, con 1,8%; “Servicios sociales y de salud”, con 0,4%; y “Pesca”, con 247,6%, según el informe del organismo.
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