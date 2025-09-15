La 5ta. División de Club San Martin se consagro Campeón del Interligas 9 de Julio-Los Toldos

Culmino este pasado fin de semana, el Torneo Interligas de 9 de Julio y Los Toldos de Futbol de Inferiores, siendo esta una muy buena experiencia para los jugadores de inferiores de los equipos de 9 de Julio en rozarse en una competencia de mayor nivel futbolístico.

En ese sentido uno de los clubes que se sumó a este torneo, que promete repetirse, es el Club Atlético San Martin que compitió con las categorías 9na., 7ma., 6ta. y 5ta. división.

En ese sentido, los pibes del “Santo” dejaron todo en la cancha y eso se vio en los resultados finales, fruto esto de un trabajo que coordina el Profesor Alejandro Re, y la colaboración de jugadores del Club y profesores de Educación Física, que ofician como DT de las divisiones inferiores.

En ese sentido las categorías 6ta., 7m., y 9na. se consagraron sub campeonas, Copa de Plata, del Torneo Interligas., mientras que la 5ta. División obtuvo el título de campeón, tras vencer en la final por 1 a 0 al equipo de French.

“Lucho” Sabbadini, DT del equipo campeón, subrayo que lo logrado por la categoría refuerza la idea y la apuesta del Club en formar todas las divisiones inferiores para cuando se llega a la última categoría, que es la 5ta. división, y luego a Primera y Cuarta, y lo logren hacer de la mejor forma, y que en esta oportunidad se corona en el resultado, que obtuvimos, dijo.

El DT de la 5ta. categoría de San Martin, dijo que algunos de estos jugadores, ya en el último campeonato de la Liga, algunos de estos jugadores ya habían sido convocados por el Profesor Alejandro Esquivel, DT de Primera y Cuarta, lo que les dio rodaje y un mayor nivel de experiencia a ellos en Reserva.

Ale Re: Se puede demostrar lo que se viene haciendo en el año

Por su parte, el Coordinador del Futbol de Inferiores de Club San Martin, Prof. Alejandro Re, celebro la concreción de este interligas con Los Toldos, donde salió bien.

Sobre el rendimiento de los equipos del “Santo”, dijo “tuvimos muchos partidos, donde los chicos van creciendo y desarrollándose”, en especial en las finales, donde se pude demostrar, lo que se viene haciendo todo el año y a veces difícil, cuando es “mata-mata”, y los chicos vimos que estaban en cada uno de los partidos”, evaluó.

Ale Re, también valoro y agradeció el trabajo de la Sub Comisión de Futbol Inferior, a los profesores y a las familias de los chicos, que independientemente de los resultados, acompañando a sus hijos, puntualizo.

El equipo campeón de 5ta. división del Interligas

Jaquin Rodriguez, Manuel Quintana, Benjamin Rojas, Tihago Rojas, Pedro Agallano, Manuel Mascheroni, Fermin Hernandez, Manuel Baloriani, Lucas Cuitinio, Javier Duran, Samuel Benitez, Jeronimo Maccarino, Benjamin Sans, Tihago Nicolas, Santiago Castillo, Mateo Hernandez, Mateo Elso, Likay Felipe.

Cuerpo Técnico: “Lucho” Sabbadini, acompañado por Facundo Secreto, Joaquín Baso y Matías Urquiza.