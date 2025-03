Kicillof: “La seguridad de los bonaerenses no puede depender de los caprichos de un presidente desertor”

Anuncios en materia de seguridad y pedidos clave a la Legislatura fueron temas centrales de un discurso de más de dos horas y media con el cual el gobernador Axel Kicillof abrió ante la Asamblea Legislativa el 153° período ordinario de sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores. A lo largo de su exposición, criticó duramente a Javier Milei y planteó en todo momento las diferencias entre las gestiones. Por supuesto, ya de arranque hizo hincapié en los pedidos de renuncia e intervención provincial formulados por el Presidente en las redes sociales: “No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento de un Presidente que no respeta la democracia”.

La seguridad es tema sensible en la agenda bonaerense, y con fuerte repercusión nacional. “Quiero comenzar reflexionando sobre algunas reacciones desatadas alrededor de un hecho trágico que conmovió a toda nuestra provincia hace pocos días. Un crimen es siempre una tragedia, pero el asesinato de una nena de 7 años golpea con especial dureza a toda la comunidad”, dijo el Gobernador sobre la muerte de Kim Gómez, la niña asesinada en La Plata por dos adolescentes. “Mientras la familia ni siquiera había podido despedirse de su hija, algunos dirigentes se lanzaron a la explotación electoral del dolor. No hay palabras que puedan reparar la pérdida de una vida inocente, pero sí hay palabras para describir a quienes buscan sacar ventaja de semejante desgracia: caranchos, una política carroñera que intenta alimentarse del dolor para obtener ventaja electoral”.

A partir de allí, Kicillof habló de un presidente que se desentiende del cuidado de los argentinos, que eligió el papel de “panelista de televisión”. A tono con sus declaraciones de días atrás, el Gobernador reiteró que “el narcotráfico es responsabilidad del Gobierno nacional”, que “el Presidente de la Nación es el principal responsable de que la droga entre a nuestras ciudades, a nuestros barrios”. Y reiteró que el Presidente rechaza pedidos de reunión: “Prefiere tuits a sumar esfuerzos”, a la vez que destacó la predisposición del gobierno bonaerense de trabajar en coordinación con Nación.

A propósito, Kicillof insistió en los fondos ($ 750.000 millones) que el Gobierno nacional no le giró a la Provincia. Y marcó las contradicciones de un Gobierno que celebra el descenso de la tasa de homicidios a nivel nacional, pero que insiste en que la provincia, “el 40% del país”, “está atravesando un supuesto baño de sangre”. “Delirio” de un presidente que “deforma la realidad”, según Kicillof.

El Gobernador enumeró acciones de su gobierno, por el ejemplo, en el combate contra el narcotráfico, la seguridad rural, el trabajo conjunto con Nación, la colaboración con otras provincias. Y fue allí cuando llegaron los anuncios: “Destinaremos $ 170.000 millones para fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses. Vamos a crear un Fondo Municipal de $ 70.000 millones para que los municipios de más de 70.000 habitantes destinen a la seguridad, incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales. Para los municipios de menos de 70.000 habitantes, además de asignarles nuevos móviles, triplicaremos el presupuesto del programa de policías comunales”. Y en ese momento, nuevamente, los opuestos: “Mientras Milei nos quita el equivalente a 10.000 patrulleros, nosotros no les vamos a quitar protección a los bonaerenses. La seguridad de los bonaerenses no puede depender de los caprichos de un presidente desertor”.

Además, Kicillof dijo que se presentará “un paquete de reformas legales para aumentar las penas por tenencia ilegal de armas y agilizar los allanamientos en flagrancia para atacar con rapidez los búnkeres de droga”. También, desembarco del Estado en los barrios más violentos, con fuerzas especiales y nuevas bases, y un plan provincial de desarme. Y habló de programa de seguimiento integral para los menores que hayan sido aprehendidos y restituidos a sus familias. “La seguridad no se resuelve con soluciones simplistas ni con discursos de campaña, sino con políticas efectivas y con un Estado presente. Nuestra respuesta es clara: inversión en seguridad, política de seguridad más seria y profesional, que se aplique de manera inflexible la ley, pero también garantizar mayor justicia social y más oportunidades de futuro para los jóvenes”, sentó postura.

“Inédita gravedad institucional”

Previamente, en su discurso que comenzó a las 17.22, Kicillof hizo alusión a una “inédita gravedad institucional, un hecho sin antecedentes que no podemos pasar por alto”. Se refería al tuit en el que Milei le pidió la renuncia y planteó la intervención de la provincia. “Parece irreal, pero el Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar al Gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso. No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable”, criticó el Gobernador, y luego leyó y releyó pasajes de aquel tuit presidencial.

“No soy psiquiatra, no me corresponde analizarlo”, alegó Kicillof, reelegido “por casi 20 puntos de diferencia”, cuando “la fuerza política del Presidente fue derrotada en tres instancias”. “Así como un presidente no puede avalar una estafa financiera de escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al Presidente que con la democracia y con el federalismo no se juega”, afirmó el Gobernador, que sentenció: “No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento de un Presidente que no respeta la democracia”.

Luego, Kicillof también se refirió al discurso presidencial del sábado, el de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Allí, según el Gobernador, “el Presidente nos contó una fantasía que solo existe en su afiebrada imaginación”. El mandatario bonaerense definió, una vez más, al ajuste y motosierra contra la casta como una “estafa electoral”. Y enumeró las consecuencias del plan económico con dólar planchado, ajuste, tarifazos, apertura comercial, desregulaciones. Aunque también hay ganadores, y por ello habló de un programa de redistribución, de desplazamiento de la riqueza hacia sectores que solo aportan el 14% del valor agregado y el 7% del empleo”.

“El sector privado se está reduciendo: se destruyeron 12.600 empresas, mientras que el gran ganador es el sector especulativo. Muchos perdedores y pocos ganadores dan como resultado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, más desigualdad, menos oportunidades y menos libertad para las mayorías. Este modelo resulta injusto, inestable y frágil”. Por eso, según Kicillof, la urgencia por conseguir el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI): “Cuanto más presta el FMI, más complicado está el país”, y pidió estar atento al destino del dinero que llegue desde Washington, con los antecedentes de Mauricio Macri y Luis Caputo, actual ministro de Economía: “Es una estafa piramidal”.

El Gobernador resumió el programa de Nación como centralista y unitario. Recordó aquella frase de “voy a fundir a las provincias” y reiteró que La Rosada se apropió de fondos que pertenecen justamente a las provincias. “La deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a $ 9,4 billones, sin considerar el impacto de la recesión en la recaudación: por estos fondos realizamos siete denuncias ante la Corte Suprema de la Nación. La Justicia le tiene que poner un límite a este saqueo ilegal”.

Según Kicillof, “se abandonó a las provincias y al pueblo a su suerte”, con un “proyecto de desintegración nacional”, “Milei quiere desintegrar el Estado”. Y retomó la idea de Presidente desertor: “La deserción del Gobierno Nacional no es solo una cuestión económica o administrativa, es también un proyecto de desintegración nacional. No es un descuido ni un error: es un plan. Milei no solo busca achicar el Estado, quiere desintegrarlo, quiere desmantelar la comunidad, quiere dividirnos para debilitarnos. Y eso es una estafa al pueblo, a la patria y a la Constitución”. El Gobierno nacional se “borra” con el transporte, con los tarifazos, con los medicamentos, los salarios docentes, la obra pública, los recursos para seguridad. “Estado desertor, que renuncia, se borra”.

Para entender al Gobierno nacional, “las palabras que no pronuncia Milei son muy sintomáticas del modelo de país y de sociedad que tiene en su cabeza. Resulta casi imposible encontrar en los discursos o tuits del Presidente las siguientes palabras: producción, industria nacional, pymes, generación de trabajo, derechos, obra pública, cultura, arte, ciencia, desarrollo, federalismo, soberanía. Justamente los valores que venimos a defender, los objetivos de nuestro Gobierno”.

“Frente a la violencia y al odio estimulado por el Presidente, es muy importante promover la cooperación de todas las fuerzas políticas en defensa de la cultura democrática, de los Derechos Humanos y de la vida en común”, instó Kicillof cerca del cierre. “El futuro no es del Presidente, es del pueblo. Hoy, con más fuerza y más compromiso que nunca, reafirmamos nuestra convicción y nuestra voluntad de seguir construyendo un camino derecho a un futuro mejor”, concluyó.

El gobernador Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario. – Gobernación –

Pedidos a la Legislatura

En la Asamblea Legislativa, Kicillof les hizo pedidos clave a diputados y senadores. Por un lado, por las leyes que no se aprobaron a finales del año pasado (presupuesto, fiscal impositiva y autorización de endeudamiento). Pero por otro, les exigió una rápida resolución sobre las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias de este año, que para él, los argumentos en favor de suspenderlas “son más que razonables”.

“Quiero hacer un pedido a la Legislatura que tiene que ver con las leyes que no logramos que fueran aprobadas en diciembre pasado: presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento. No es un mero enunciado, sino que estas leyes permiten la planificación económica y financiera de la provincia y los municipios, pero también de los ciudadanos y contribuyentes. El Poder Ejecutivo está trabajando en una readecuación a las nuevas condiciones, en particular en lo relativo a la refinanciación de los vencimientos de deuda y, apenas dispongamos de un nuevo texto, lo enviaremos para su tratamiento”.

En cuanto a las PASO, “solicito que a la máxima brevedad se resuelva la situación de incertidumbre electoral provocada por las modificaciones introducidas por el presidente Milei. Por mi parte, entiendo que dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura y seré respetuoso de eso. Eso sí, les pido es celeridad”.

Textuales: Educación

“El derecho a la educación fue, es y será una prioridad central para nuestro gobierno, como lo hemos dicho desde el mismo día de mi asunción como gobernador. Allí también llegó la motosierra de un presidente al que le puede interesar mucho la escuela austríaca, pero no le importa nada la escuela argentina. Por nuestra parte, hemos inaugurado hoy el edificio escolar número 240”.

“Durante este año vamos a inaugurar 50 escuelas con recursos provinciales, escuelas que claramente no se construyen con motosierra, sino con trabajo. Aguante la escuela pública bonaerense”.

Textuales: Salud

“En nuestra provincia, la mayor parte de la población se apoya en el sistema público de salud, provincial y municipal. Es más, en 85 de los 135 municipios, el único prestador es el Estado. Si no estuviera el Estado, no habría atención de salud”.

“Este proceso de inversión, ampliación e integración del sistema sanitario está en peligro por el gobierno de Milei, cuya deserción en materia de salud es inhumana y criminal. El Gobierno nacional abandonó políticas arraigadas y necesarias que solo puede llevar adelante la administración central”.

Axel Kicillof, caminata desde Casa de Gobierno hasta la Legislatura. – Gobernación –

“Este año necesitamos que esta Legislatura apruebe dos leyes importantes para atravesar la actual situación de abandono nacional: la que permite la creación de la Empresa Pública de Emergencias y la de Medicamentos Bonaerenses, que permitirá mejorar y ampliar el acceso a medicamentos”.

Textuales: Obra pública

“La obra pública construye salud, dignidad, justicia social, integración y desarrollo. Por todo esto Milei la detuvo: no es un problema de recursos, es una decisión ideológica y de modelo de país. Desprecian el desarrollo y consideran que la justicia social es una aberración. El abandono de la obra pública es un crimen social y, aun así, el gobierno de Milei paralizó la obra pública en todo el país, decisión que significó frenar 1.000 obras públicas que estaban en marcha en nuestra provincia”.

“Mientras el gobierno nacional deja rutas a medio hacer, escuelas sin terminar, hospitales sin equipar y viviendas sin entregar, nosotros avanzamos. Vamos a continuar la obra pública en la provincia, pero también vamos a exigir que el gobierno nacional termine lo que debe y transfiera lo que no piensa terminar”.

Textuales: Trabajo

“Enviaremos un proyecto de ley para la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, que consiste en una etapa obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo para la tramitación y resolución de los conflictos de trabajadores y trabajadoras bonaerenses del sector privado, mediante un procedimiento moderno, ágil y que brinde seguridad jurídica a las partes, evitando el inicio de un juicio laboral”.

Textuales: Destacadas

“Los recursos que aportamos los bonaerenses son para que se cumplan las leyes nacionales. Los recursos que aportamos son para que vuelvan en patrulleros, para que vuelvan en remedios, en obra pública; son para mejorar la vida de los bonaerenses. No son para apagar la deuda externa”.

“Estamos llevando adelante el Plan Hídrico del Gran La Plata y un plan histórico también, el Plan Hídrico de Bahía Blanca – Coronel Rosales (…) ¿Qué había que hacer? Obra estructural. ¿Qué problema hay con la obra de agua? Es muy cara, lleva mucho tiempo, va enterrada, parece que nunca fuera el momento oportuno para iniciar las obras. Ambos planes están en marcha, la obra no se paró. ¿Saben qué fácil sería gritar ‘no hay plata’ y parar la obra, jugar con una motosierra y dejar a la gente sin agua, sin cloaca, sin hospital, sin escuela…?”.

“Es extenso (el discurso), pero les digo por qué. Porque si tuviera que explicar el ajuste, la motosierra y ‘no hay plata’, en dos minutos se explica. Ahora, las políticas públicas, el desarrollo territorial, el trabajo cotidiano, la articulación con los intendentes, lo que hacen los ministerios, lo que hacen los funcionarios, lo que hacen ustedes, requiere tiempo y nos van a tener que oír, porque no vamos a dejar que el vaciamiento del Estado entre a nuestra provincia, a nuestro pueblo, que nos pide más Estado presente y nos pide más derechos. Para eso estamos, para eso nos votaron, para eso los votaron ustedes. Y tenemos que trabajar, para más derechos, para los y las bonaerenses, para más producción. Gobernar, es crear trabajo, Milei. Creá un puesto de trabajo, que no sea en una criptomoneda, crea un puesto de trabajo”.