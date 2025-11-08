Kicillof confía en que Diputados comience a debatir el Presupuesto 2026 la semana que viene

Con la premisa que tiene el gobernador Axel Kicillof de que se apruebe el Presupuesto 2026, el financiamiento y la ley fiscal impositiva antes del recambio legislativo que se producirá el 10 de diciembre, la Cámara de Diputados bonaerense buscará desde la próxima semana comenzar a debatir esas herramientas claves para el gobernador.

La idea del kicillofismo, que deberá lidiar con los sectores que responden a La Cámpora y al Frente Renovador, es sesionar el miércoles 12 para darle estado parlamentario a los tres proyectos para iniciar el debate en comisiones.

A diferencia de los proyectos, la ley de leyes obliga al Gobierno bonaerense a reunir los dos tercios de los votos en ambos recintos: 31 manos en el Senado y 62 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo que reúne 21 senadores requiere de al menos diez manos más de las propias, mientras que en la baja de 25 voluntades.

Cabe recordar que junto al proyecto de Presupuesto, Kicillof envió a la Legislatura un pedido de autorización para tomar deuda por hasta 3.034 millones de dólares y propuso crear un fondo especial para distribuir entre los 135 municipios atado a ese financiamiento, que ya aparece como el punto central de la negociación.

Es que el sector que conduce Máximo Kirchner, pero desde la oposición también lo piensan, dejó en claro que para aportar los votos que necesita Kicillof exige los aportes para este fondo no estén atado al pedido de endeudamiento que haga la Provincia, sino que sea fijo.

Es decir, el Gobierno propone que el 8% de los US$1.990 millones por los que podría endeudarse la Provincia, sea destinado automáticamente a los intendentes según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559. Pero si la toma de deuda es menor, las comunas recibirán menos. Y los intendentes quieren que los montos sean fijos.

También desde la oposición van en ese mismo camino, aunque también dejaron ver otras demandas, que incluyen los cargos a la oposición en los organismos de control, el directorio del Banco Provincia y las cuatro vacantes en la Suprema Corte. Pero por pedido de los jefes comunales, los fondos son clave para avanzar en la aprobación del paquete parlamentario.

“El monto para los municipios debe ser un número fijo, claramente determinado, con monto de actualización”, dijo el jefe de bloque de la UCR+Cambio Federal, Diego Garcierena. Y agregó: “Siempre apostamos al diálogo, a la búsqueda del consenso y a garantizar la gobernabilidad. Pero queremos garantizar un fondo de libre disponibilidad para los intendentes con monto determinado, actualizable, con cronograma de pago y distribuible por CUD”.

El Presupuesto 2026 ronda los 43 billones de pesos frente a un ejecutado de este año que treparía a los 36 billones, de acuerdo a lo indicado por el ministro de Economía, Pablo López. El proyecto prevé una inversión de capital de 3.2 billones de pesos, promoción y asistencia social por 1.7 billones de pesos, salud por 1.7 billones, 1.3 billones para educación y 1.4 billones para seguridad y servicio penitenciario. Por el lado del sector productivo estiman inversiones de 60.000 millones de pesos.