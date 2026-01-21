Kicillof con empresarios y productores en Chascomús: «A todos les está yendo mal»

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Javier Gastón, Kicillof escuchó los planteos de productores de distintos puntos del territorio bonaerense. El diagnóstico, según el propio gobernador, fue unánime.

“Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a productores de toda la provincia y todos coinciden en lo mismo: les está yendo mal”, afirmó Kicillof al tomar la palabra.

Y agregó, en una crítica directa a la Casa Rosada: “No es casualidad. Es consecuencia de un modelo económico impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.

Crisis económica e industrial

El gobernador sostuvo que la Argentina atraviesa “una fuerte crisis economica e industrial” como resultado de una política deliberada de destrucción del mercado interno. “Cuando se bajan los salarios y las jubilaciones, cae el consumo. Y cuando cae el consumo, cae la producción, el comercio y el turismo”, explicó. En ese sentido, remarcó que el impacto se siente con particular fuerza en la temporada de verano, que para muchos municipios bonaerenses representa la principal fuente de ingresos del año.

“La temporada no es solo descanso y disfrute: es trabajo, es actividad económica, es el ingreso de millones de familias”, señaló Kicillof, en alusión a los distritos turísticos de la costa atlántica y del interior provincial.

La vicegobernadora Magario reforzó ese diagnóstico y fue aún más contundente al trazar un contraste con el período anterior. “Desde que asumió Javier Milei, todas las actividades económicas están deprimidas y se terminó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo”, afirmó. Y añadió: “Tenemos que recuperar las políticas que permiten que el país crezca, que haya más derechos y más oportunidades”.

El encuentro tuvo un marcado perfil multisectorial. Participaron representantes de la industria metalúrgica, del comercio minorista, del sector gastronómico, de la actividad turística, del agro y de la cultura, todos atravesados por una misma preocupación: la caída de la demanda y el aumento de los costos en un contexto de fuerte contracción económica.

Turismo

El ministro Augusto Costa puso el foco en el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pérdida del poder adquisitivo. “Lo que genera el turismo en materia de ingresos y empleo hoy se ve muy restringido por responsabilidad de un Gobierno nacional que les quita poder de compra a los potenciales veraneantes y no ofrece ninguna línea de apoyo al sector”, sostuvo.

En contraposición, remarcó que la Provincia mantiene el mandato de “poner al turismo y a la actividad económica en el centro de la agenda durante todo el año”.

Desde el área agropecuaria, Javier Rodríguez alertó sobre un fenómeno que atraviesa incluso a los productos básicos. “Estamos viendo una caída generalizada de la demanda en todos los sectores, que llega incluso a alimentos esenciales como la carne vacuna, la leche o las frutas”, advirtió.

Según explicó, la crisis de ingresos de las familias impacta de manera directa en toda la cadena productiva. Aun así, destacó que el Gobierno provincial continúa acompañando a los actores del sector y promoviendo espacios de diálogo para mejorar las políticas públicas.