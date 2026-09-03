Irregular comportamiento: El paso de la Tormenta de Santa Rosa, llega un clima muy variable

El reciente informe climático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, marca que el mismo tiene un irregular comportamiento de la denominada «tormenta de santa rosa», que indica la llegada de la primavera, donde aparecen algunas perturbaciones

Al inicio de la perspectiva continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días previos, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste y el sur de Uruguay.

A continuación, se producirá la entrada de aire marítimo frío y húmedo, procedente del Atlántico Sur, haciendo descender la temperatura, pero sin producir lluvias en la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte, que recibirá registros moderados a abundantes, con posibles focos de tormentas.

Los vientos marinos, procedentes del Atlántico Sur, provocarán un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, aunque llegando con poca energía hasta el norte, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas, con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay.