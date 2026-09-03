El Programa «Municipio Cercano» paso por Patricios
La Municipalidad de Nueve de Julio continúa fortaleciendo la presencia territorial en las distintas localidades del distrito, en el marco del programa “Municipio Cercano”.
En la mañana de hoy, miércoles 2 de septiembre, la iniciativa llegó a Patricios, donde los vecinos pudieron realizar consultas, gestionar trámites y acceder a distintos servicios municipales sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad cabecera.
La jornada se desarrolló en la Estación de Trenes y también contó con el servicio de castración de animales domésticos y vacunación antirrábica.
De esta manera, “Municipio Cercano” continúa recorriendo las localidades del distrito con el objetivo de facilitar el acceso a las distintas áreas de atención y acercar la gestión municipal a las necesidades de cada comunidad.
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