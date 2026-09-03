Golf: Buena participación de los menores del Golf Club 9 de Julio en Lobos

Desde el Golf Club Atlético 9 de Julio informaron que el pasado domingo 16 de agosto se desarrolló en la ciudad de Lobos la 4ta fecha del Torneo zonal de Menores organizado por FENOBA, de donde surge el ranking 2026.

Representaron por cinco jugadores que tuvieron muy importantes actuaciones: en categoría albatros Damas Gross, Isabel Romero obtuvo el 1° puesto; en categoría Pre handicap Gross, Joaquina Romero obtuvo el 2° puesto; y además tomaron parte Mateo Sendoya (menores de 15 años), Francisco Badaracco (Albatros) y Sixto Pérez Alisedo (Eagles).

La Sub comisión de Golf del Club felicitó a todos sus jugadores por la competitividad y compromiso exhibidos en el certamen.

La próxima fecha tendrá lugar en la ciudad de General Villegas el 27 de septiembre próximo.

Nueva Sub Comisión de Golf

Desde la entidad del Golf local, también informaron que se desarrollo la Asamblea donde se trato memoria y balance, además de elegir nuevas autoridades, donde quedo elegida por un nuevo período la Sub Comisión de Golf del Club 9 de Julio, que ha quedado integrada por Javier Taranto, presidente; Leonardo A. Álvarez, vice; Sergio P. Gutiérrez, secretario; y Diego L. Spinetta, tesorero. Capitán de cancha Claudio A. Roldan.