Se agrava la crisis de Granja Tres Arroyos en Provincia: ahora se conocen despidos en Pilar

La compañía avícola Granja Tres Arroyos profundiza la crisis que impacta a sus plantas en la provincia de Buenos Aires: luego del anuncio de suspensión de actividades en Capitán Sarmiento ahora se conoció que despedirá empleados en Pilar.

La empresa de la familia De Grazia enfrenta un contexto delicado múltiples pedidos de quiebra y una deuda de 350 millones de dólares, que atribuye circunstancias “extraordinarias” como el impacto de la fiebre aviar y el cierre de ciertos mercados internacionales.

Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación -que denunció persecución a sus delegados- apunta a “desmanejos financieros” por parte de la empresa, al tiempo que advierte sobre la posibilidad de un “vaciamiento encubierto”.

En ese marco, los trabajadores de la planta Pinazo, en Pilar, fueron notificados de la decisión de echar a entre 40 y 50 operarios , que fue presentada por la empresa como la única alternativa al cierre definitivo de las instalaciones.

La planta, ubicada en La Lonja, viene de pagar el 65% del salario a sus trabajadores durante un período de suspensión que inició el 3 de agosto pasado y terminaría mañana, cuando tiene previsto retomar el trabajo, ya con menos empleados.

La crisis en Capitán Sarmiento

Mientras, en Capitán Sarmiento, donde la empresa emplea a 1.086 personas, comenzaron a llegar los telegramas anunciado las suspensiones por tiempo indeterminado. Esos trabajadores no cobran hace dos meses, y se les adeuda también el medio aguinaldo.

Aunque la empresa no lo comunicó oficialmente, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astornino -La Libertad Avanza- le confirmó al diario Clarín lo que vienen denunciand