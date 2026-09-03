Mariano Navone empieza a inscribir su nombre en el US Open, tras remontar y ganar un gran partido ante Berrettini

Mariano Navone no detiene su marcha en el US Open 2026. Después de protagonizar uno de los grandes batacazos del torneo al eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda, el argentino volvió a celebrar este miércoles por la noche y se metió en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino.

La víctima esta vez fue el italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon. Navone se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4), en un partido que terminó de definir en el tie-break del cuarto set.

El argentino tuvo que reaccionar después de un comienzo adverso. Berrettini se quedó con el primer parcial, pero Navone recuperó rápidamente el control del encuentro, encontró profundidad desde el fondo de la cancha y logró neutralizar el poderoso servicio del italiano.

Con el correr de los games, la intensidad y la consistencia del bonaerense terminaron inclinando la balanza. Navone no se desesperó ante los momentos complicados y sostuvo la presión hasta llevar el partido al cuarto set.

Allí llegó el momento de mayor tensión. Berrettini consiguió mantenerse en partido gracias a su saque, pero Navone sostuvo la presión y llevó la definición al tie-break. En el desempate volvió a mostrar personalidad, se impuso 7-4 y cerró otra noche inolvidable en Nueva York.

Navone y Etcheverry, un duelo argentino por los octavos

La próxima estación para Navone será especial: tendrá enfrente a otro argentino. Tomás Etcheverry también avanzó a la tercera ronda tras vencer al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

De esta manera, Mariano Navone y Tomás Etcheverry protagonizarán un duelo entre argentinos en la tercera ronda del US Open. Y el cruce tendrá un premio enorme: el ganador avanzará a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

Así, más allá de quién se quede con el partido, el tenis argentino tendrá sí o sí un representante entre los 16 mejores del US Open 2026.

Para Navone, la semana ya es extraordinaria. Tras dejar en el camino a Novak Djokovic en un maratónico partido de cinco sets y superar ahora a Berrettini, el argentino atraviesa una actuación histórica en Nueva York.